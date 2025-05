LAGO, eccellenza italiana nel mondo: reinterpretare lo spazio con eleganza e funzionalità

C’è un modo di abitare che non si limita a occupare uno spazio, ma lo reinventa continuamente. È questa la visione che guida LAGO, azienda italiana che, dal 1976, ha trasformato il concetto di design in un’esperienza modulare e sostenibile, capace di adattarsi ed evolversi con le esigenze di chi lo vive.

Fondata da Giuseppe Lago, l’impresa nasce dall’eredità artigianale della famiglia, attiva nella lavorazione del legno sin dalla fine dell’Ottocento. Oggi, con una solida presenza in oltre 20 Paesi e più di 500 punti vendita selezionati, LAGO rappresenta un simbolo di eccellenza del Made in Italy nel mondo.

A distinguere l’azienda è un approccio progettuale che va oltre la semplice creazione di mobili. Ogni prodotto è concepito come un elemento flessibile, capace di adattarsi agli spazi e di trasformarli. Le collezioni sono pensate per evolvere insieme alle persone, rispondendo a esigenze abitative che cambiano nel tempo.

Le camere da letto moderne si estendono o si riconfigurano, le librerie fluttuano leggere sulle pareti, i letti sembrano sospesi nel vuoto, restituendo una sensazione di apertura e leggerezza. Il design, per LAGO, non è solo una questione di estetica, ma un vero strumento di trasformazione sociale.

Allo stesso modo, la modularità non è un semplice concetto tecnico, ma una filosofia. Permette di comporre e scomporre ogni elemento, creando configurazioni uniche e su misura. Questo approccio consente di ottimizzare lo spazio, adattandolo a nuove esigenze senza mai perdere armonia ed equilibrio.

Ogni dettaglio è studiato per garantire funzionalità e durata, con materiali selezionati per la loro qualità e sostenibilità. Vetro temperato, legno e metallo non solo esaltano l’eleganza delle linee, ma assicurano la massima resistenza nel tempo.

Innovazione e sostenibilità sono due valori fondamentali per LAGO. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, introducendo tecnologie digitali che semplificano l’esperienza di progettazione. Il configuratore online, ad esempio, permette di esplorare virtualmente le collezioni, personalizzare gli arredi e visualizzare in tempo reale il risultato finale.

Sul fronte della sostenibilità, LAGO adotta un modello produttivo attento all’ambiente, scegliendo materiali eco-compatibili e ottimizzando ogni fase del processo per ridurre l’impatto ambientale. Ogni prodotto è pensato per durare nel tempo, seguendo un principio di economia circolare che mira a limitare il consumo di risorse.

A partire dal 2006, l’espansione internazionale di LAGO si è sviluppata nel segno della continuità, preservando quell’identità artigianale che definisce il marchio fin dalle origini. Guidata da una visione strategica orientata all’innovazione e alla sostenibilità, l’azienda ha saputo crescere senza mai tradire i valori di qualità e cura del dettaglio che contraddistinguono ogni progetto.

Con un team di oltre 200 collaboratori, LAGO porta avanti un modello produttivo fondato su tre principi essenziali: modularità, sostenibilità e design consapevole. Ogni fase del processo – dalla selezione dei materiali alla progettazione digitale, fino alla realizzazione degli spazi – è concepita per garantire massima flessibilità, durata e rispetto per l’ambiente.

In un contesto abitativo sempre più fluido e dinamico, LAGO continua a interpretare l’interior design come un’esperienza evolutiva, capace di reinventare gli spazi e offrire nuove prospettive dell’abitare, sostenibili e durevoli nel tempo.