LaerH, Fiom Cgil: “Ammodernare lo stabilimento, azienda strategica per la nuova proprietà Piaggio”

Albenga. “Incontro positivo ma ancora interlocutorio”. E’ il commento a caldo del segretario provinciale della Fiom Cgil, Cristiano Ghiglia, dopo il faccia a faccia di oggi tra l’azienda LaerH e le organizzazioni sindacali di categoria.

“Bene la chiusura della cassa integrazione, così come la volontà di stabilizzare e implementare l’organico con assunzioni” aggiunge l’esponente sindacale.

“È necessario però concretizzare quanto delineato in termini di investimenti per modernizzare lo stabilimento, anche perché LaerH sarà sempre più strategica per il territorio a partire dalle prossime auspicate sinergie con Baykar e la nuova proprietà di Piaggio Aerospace”.

“Sarà inevitabile, per gestire le prossime attività lavorative, confrontarsi per concordare un piano di rientro per le maestranze coinvolte” conclude.

E’ già stato calendarizzato un prossimo incontro sindacale e una successiva assemblea dei lavoratori per il prossimo 11 giugno.