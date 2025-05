Savona. Ladri scatenati nella notte appena trascorsa (tra lunedì 5 e martedì 6 maggio) a Savona. Oltre a “Le Bufale di Cuneo”, situata all’angolo tra corso Tardy e Benech e via Carissimo e Crotti, di cui vi abbiamo raccontato questa mattina, sono state colpite anche altre due attività.

Si tratta del bar “La Caffetteria” (ex bar Giò), sempre di corso Tardy e Benech, e della pizzeria-kebab “Fuoriluogo”, in corso Viglienzoni.

In tutti i casi è stato utilizzato lo stesso modus operandi: i malviventi hanno divelto la grata di un tombino situato nelle vicinanze delle tre attività per poi utilizzarla per sfondare una delle vetrate.

Questo potrebbe far pensare che a compiere le tre spaccate siano stati gli stessi soggetti, ma questo potrà essere rivelato solo a seguito delle indagini, affidate ai carabinieri.

Nel primo caso, a “Le Bufale di Cuneo”, e nel terzo, alla pizzeria-kebab “Fuoriluogo”, il colpo sembra essere riuscito: le vetrate, come detto, sono state letteralmente sfondate, ma resta ancora da capire cosa e quanto sia stato trafugato.

Nel caso de “La Caffetteria” (ex bar Giò), invece, si è verificato solo un tentativo di furto, con la vetrata che si è crepata in modo visibile, ma non ha ceduto ai colpi della grata.

Purtroppo, il fenomeno delle vetrine spaccate è un problema che ciclicamente si ripete: un parrucchiere, situato proprio in corso Viglienzoni (come la pizzeria-kebab), ad esempio, ha visto la vetrina sfondata per ben 5 volte in 6 anni, e sempre per colpi di piccola entità.