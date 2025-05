La Veloce si proietta alla Prima Categoria con le prime due riconferme: avanti con mister Ghione e Vallone

Savona. Dopo la promozione in Prima Categoria raggiunta, per la Veloce è già tempo di pensare al futuro. È infatti notizia di oggi la prima doppietta di riconferme per la prossima stagione.

Il sodalizio potrà ancora contare su Federico Vallone, una figura fondamentale nello spogliatoio granata: “La FBC Veloce 1910 e’ orgogliosa di anticipare la conferma per la prossima stagione sportiva 2025/26 di uno dei protagonisti dell’entusiasmante vittoria del campionato: Federico “il Cholo” Vallone, giocatore dal carisma e dalla carriera straordinaria. A Federico l’intera società granata augura un altro campionato di vertice”.

Doppietta perché, come confermato da Francesco Sanguineti, è da considerare ufficiale anche un’altra permanenza. “Ghione? Spero diventi il nostro Ferguson”, aveva dichiarato lo stesso presidente granata dopo la gara decisiva contro la Virtus Don Bosco. Quindi, sebbene c’erano pochi dubbi, si può annunciarlo ufficialmente: i granata vanno avanti con mister Massimiliano Ghione.