La Regione Liguria al secondo posto nella classifica delle Regioni più “social”

Liguria. La Liguria è al secondo posto nella classifica delle Regioni più “social”. Il dato emerge dal report che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, dedica all’efficacia della comunicazione istituzionale.

Nel corso degli anni la Regione Liguria ha avuto un andamento “altalenante”: nel 2022 era al sesto posto, nel 2023 al terzo, nel 2024 è arrivata al secondo, dove è rimasta. Una traiettoria di crescita simile a quella della Regione Campania, che nella classifica del 2025 rinnova il terzo posto. Al primo posto, invece, per il quarto anno consecutivo, c’è la Lombardia.

La classifica è ricavata ogni anno sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.

Dai risultati dell’indagine che, come ogni anno, ha preso in considerazione gli account ufficiali delle Regioni, escludendo quelli dei consigli regionali, degli assessorati o i verticali di settore come i portali turistici, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2024 e il 13 maggio 2025, emerge che la Liguria è la prima Regione per percentuale di popolazione raggiunta attraverso i social media: gli oltre 248mila follower che assomma tra tutte le piattaforme corrispondono, infatti, al 16,8% dei suoi cittadini.

La maggior parte dei follower della Liguria si trovano su Facebook (158mila) e per un terzo circa su Instagram (57mila). Altri 20mila sono su X e poi c’è una quota di utenti (quasi 13mila) che segue la Regione su TikTok.

Bucci al decimo posto tra i presidenti più seguiti sui social

La ricerca di DeRev prende tradizionalmente in considerazione anche la performance dei presidenti di Regione. In questo caso, Marco Bucci fa parte degli esponenti eletti durante il periodo di misurazione per i quali la ricerca ha tenuto conto soltanto dei mesi effettivamente in carica. Bucci, dunque, debutta in questo 2025 nel report, partendo da una decima posizione.

A penalizzarlo maggiormente è il numero complessivo di follower (47.878), che lo tiene a distanza da chi guida la classifica dei presidenti: Luca Zaia, che è al vertice da quattro anni consecutivi, ha oltre 2 milioni di follower, Vincenzo De Luca (secondo posto), ne ha 2,5 milioni e Michele Emiliano (che è al terzo), ne conta 546mila.

“Si tratta di un dato che rende la Liguria un esempio virtuoso, insieme alla Campania, che tra le Regioni più popolose è quella che meglio riesce a catalizzare l’attenzione dei cittadini sui social media, intercettandone il 12,4% – ha commentato il CEO di DeRev, Roberto Esposito -. Se consideriamo che la media nazionale è del 9%, si capisce come questi risultati siano emblematici del fatto che è possibile, con la giusta strategia, interpretare il mezzo digitale in modo efficace come un’occasione preziosa per informare e coinvolgere”.