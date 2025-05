La prevenzione arriva in piazza: screening gratuiti nelle due Albisole e Sassello

Albisole/Sassello. Il Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore “Alba Docilia” promuove la salute con due giornate di screening gratuiti, rivolti a tutta la cittadinanza. Un’iniziativa concreta per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e offrire un’occasione accessibile di controllo medico.

Venerdì 31 maggio sarà possibile sottoporsi a un controllo audiometrico con il Dott. Vilder Vanz e alla misurazione della pressione oculare con il Dott. Massimo Barbetta. Per l’occasione sarà presente anche un camper attrezzato per i controlli oculistici, messo a disposizione dal Distretto Lions 108ia3, per garantire un servizio completo e comodo per tutti.

I controlli si svolgeranno la mattina dalle 9:30 alle 12:30 in Piazza P. Chiesa e presso la sede “Bella Brezza” ad Albisola Superiore, e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 in Piazza Sisto IV e presso la sede AVIS di Albissola Marina.

Sabato 1° giugno l’iniziativa si sposterà a Sassello, dove, dalle 15:30 alle 18:30, in Piazza Rolla presso la sede della Croce Rossa, si potranno effettuare gli stessi controlli: audiometrico con il Dott. Vanz e oculare con la Dott.ssa Nadia Grillo.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Albisola Marina, Albisola Superiore e Sassello. Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute, gratuitamente e con il supporto di professionisti qualificati. “Cercate il camper Lions: la prevenzione parte da lì”, fanno sapere.