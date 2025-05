Loano. Giovedì 29 maggio alle 15 presso la sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà la presentazione del progetto “L’arte che dona bellezza” realizzato dagli studenti del liceo artistico Bruno di Albenga presso la Rp Ramella (dove alle 16 avverrà il taglio del nastro alla presenza di ragazzi e ospiti della residenza protetta).

Il progetto d’arte si proponeva di realizzare non solo una riqualificazione del Ramella attraverso una rappresentazione innovativa (cioè creando una galleria d’arte all’interno di un edificio storico) ma anche promuovere l’arte come strumento per il benessere. Del resto, come sottolinea la presidente del consiglio comunale Monica Caccia, l’arte-terapia è una disciplina impiegata in differenti contesti di cura e riabilitativi, uno strumento che aiuta a ricostruire identità ed equilibrio della persona potenziando l’autostima, migliorando l’immagine di sé e il rapporto con gli altri, promuove il benessere e sviluppa le potenzialità individuali. L’iniziativa, inserita anche nel percorso di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), è stato avviata lo scorso anno scolastico con la riqualificazione dello scalone principale all’ingresso della casa di riposo cittadina. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il progetto è proseguito con il secondo lotto di interventi, riguardante la riqualificazione del primo piano della struttura, includendo l’ingresso al piano; il corridoio principale; la sala da pranzo; i corridoi laterali adiacenti alle stanze.

Coordinati dai docenti Barbara Pirotto e Lorenzo Rossi, gli studenti hanno affrontato con entusiasmo e professionalità ogni fase progettuale e operativa, portando a termine l’intervento nei tempi previsti. Il cuore del progetto è un percorso artistico pensato per migliorare il benessere psicofisico degli ospiti e di chi ogni giorno attraversa gli ambienti della struttura. La progettazione ha unito ricerca estetica e sensibilità sociale, ispirandosi alla storia e alle tradizioni di Loano, al suo legame con la natura e con la cultura locale. Da questa riflessione sono nate ben sedici tavole pittoriche, progettate attraverso un processo di ricerca e dipinte dagli studenti, ispirate alla corrente dell’arte muralista e concepite come un vero e proprio percorso sensoriale basato su cromoterapia e armonie di segno. A completamento dell’esperienza, gli studenti hanno redatto anche un “Codice Etico”, espressione dei valori condivisi durante il lavoro: rispetto, inclusione, responsabilità e cura del bene comune. Un documento simbolico e concreto che sottolinea la maturità e la consapevolezza con cui i ragazzi hanno vissuto questa importante esperienza formativa. Attraverso la ricerca e lo sviluppo del processo creativo i ragazzi hanno potuto dimostrare quanto l’arte possa essere strumento concreto di cura, memoria e bellezza condivisa. Inoltre l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha inserito il progetto, conforme alle linee guida ministeriali, nella piattaforma “Le buone pratiche della scuola”, riconoscendone il valore e l’efficacia all’ interno del rispettivo ambito di riferimento.

All’interno della Rp è stato così allestito un percorso che vede il contributo di diversi artisti. All’ingresso è stata rappresentata una foresta rivisitata secondo flora e fauna ligure: qui il tema è la libertà e il benessere psichico, rappresentato anche dalle farfalle che richiamano alla trasformazione interiore, al coraggio ed al benessere psichico. Si prosegue con il concetto di solidarietà, empatia, speranza, coraggio e lotta, ricordando anche le donne e i minori vittime di violenza, attraverso una rivisitazione del famoso dipinto di Margaret Keane “Tomorrow forever”. Ci si immerge poi nelle tradizioni del territorio ligure: siccome non c’è futuro senza un passato, i giovani sono stati promotori di valori di un sentire autentico ed hanno predisposto un “Codice etico della gentilezza”.

Il sindaco Luca Lettieri, il vice sindaco Gianluigi Bocchio e l’assessore Manuela Zunino ringraziano il liceo artistico Bruno che ha voluto realizzare con la classe 4BA due anni di un lavoro d’arte complesso: in questo progetto il giovane studente non solo ha avuto la possibilità di forgiarsi culturalmente da un punto di vista artistico ma ha compreso e conosciuto il luogo della cura e dell’accoglienza; i giovani attraverso la loro sensibilità sono entrati in empatia e in ascolto con gli anziani, un percorso in cui hanno compreso il valore della vita. Questa esperienza ha portato i giovani studenti a realizzare un codice della gentilezza per ricordare a tutte le persone che lavorano, collaborano all’interno del ricovero di avere cura e attenzione verso l’altro. Un esempio che deriva proprio dai giovani e che ci porta al tema della gentilezza e alla necessità di “vedere il mondo attraverso gli occhi dell’altro”.

La Rp Ramella di Loano diventa galleria il progetto “L’arte che dona bellezza”

La dirigente scolastica Simonetta Barile commenta: “Sono molto grata all’amministrazione comunale di Loano che ha coinvolto gli studenti del liceo artistico in un progetto che come il titolo è stato pensato apposta per donare bellezza agli ospiti della Rp Ramella offrendo nel contempo un’ opportunità di crescita a tutti i partecipanti. Il percorso biennale ha favorito la riflessione sull’importanza dell’arte e sui più importanti principi di educazione civica e di sensibilizzazione verso le persone più fragili. Aspettiamo quindi il giorno di presentazione per vedere il progetto completato.

I professori Lorenzo Rossi e Barbara Pirotto aggiungono: “Gli studenti della 4BA protagonisti della riqualificazione artistica della casa di riposo di Loano. Un Connubio virtuoso tra scuola, arte e territorio ha preso vita grazie al progetto ‘L’arte che dona bellezza’, realizzato dagli studenti della classe 4BA dell’indirizzo Arti Figurative, in collaborazione con il Comune di Loano.