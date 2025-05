La Only Kettlebell sbanca il medagliere all’IKMF World Championship 2025 pt. 1 di Palma di Maiorca

IKMF WORLD-CHAMPIONSHIP Spagna 2025 parte 1.

Dal 2 al 4 maggio, nella splendida cornice del capoluogo maiorchino, si sono disputati i Campionati Mondiali IKMF (International Kettlebell Marathon Federation), di kettlebell Lifting, che hanno visto protagonisti gli atleti della Nazionale Italiana, appartenenti alla Only Kettlebell, Sezione della Polisportiva del Finale.

A Palma di Maiorca, Coach Christian Borghello e la sua squadra, in questo primo Stage dei mondiali, hanno gareggiato, in varie discipline, nelle due giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio, ottenendo risultati strepitosi e nuove qualifiche internazionali. Di seguito tutti i risultati ottenuti dagli atleti della Polisportiva del Finale.

Sabato 3 maggio

– il primo a salire in pedana è Alberto Rato che, nella disciplina del One Arm Half Snatch e con una ghiria da 24 Kg totalizza 357 ripetizioni;

– successivamente è il turno di Coach Christian Borghello che porta a casa l‘Oro nella categoria Open +85 Kg nella Mezza Maratona di Snatch, collezionando 491 ripetizioni con una ghiria da 28 Kg;

– tocca poi a Luca Mambelli, che compete, invece, nel Double Pentathlon Open categoria 70-77 Kg e totalizzando 593 punti, conquista l’Oro e ottiene l’ambito riconoscimento di MASTER SPORT INTERNATIONAL CLASS, concludendo in bellezza la giornata!

Domenica 4 maggio

– la prima a salire in pedana è Alice Dorotea Colella che nella Mezza Maratona di Snatch, nella categoria Open +70 Kg colleziona 525 ripetizioni con la ghiria da 18 Kg e vince l’Oro;

– successivamente, sempre nella Mezza Maratona di Snatch, Eleonora Focaccia nella categoria Open -60 Kg con la ghiria da 12 Kg esegue 488 ripetizioni e ottiene il Bronzo;

– per finire, Joshua Viola nel Double Pentathlon Open, categoria 77-84 Kg, con uno score di 530 conquista l’Argento e ottiene l’ambitissima qualifica di MASTER SPORT WORLD CLASS.

Hanno gareggiato, inoltre, sempre per la Nazionale Italiana, altri due atleti che hanno portato a casa entrambi un Argento:

– Francesco Della Rocca, che l’ha ottenuto con 388 ripetizioni effettuate nella disciplina dell’ Half Marathon Long Cycle 24 Kg, categoria Open 70-77 Kg;

– e Francesca Artini che l’ha ottenuto con 555 ripetizioni nella disciplina dell’ Half Marathon Jerk, 20 Kg.

Di ritorno dalle Baleari, abbiamo chiesto a Coach Christian Borghello di commentare la partecipazione a questa prima parte del Campionato Mondiale per lui e la sua squadra:

“L’atmosfera al Campionato del Mondo IKMF è stata semplicemente elettrizzante. Dal momento in cui siamo entrati nella struttura, si potevano già percepire la tensione positiva, l’energia e la passione che pervadevano l’aria: con atleti provenienti da ogni parte del Mondo, tutti uniti dalla dedizione a questa disciplina, si è immediatamente creato un ambiente di rispetto reciproco e sana competizione che raramente si riscontra in altri eventi sportivi“.

Poi prosegue Borghello: “L’organizzazione è stata impeccabile sotto ogni aspetto e abbiamo respirato un clima di felicità, sport e passione! La nostra nazionale ha brillato in questo contesto di eccellenza, ottenendo risultati che hanno superato ogni aspettativa. La determinazione, la preparazione tecnica e la forza mentale dimostrate dai nostri atleti hanno fatto la differenza nei momenti decisivi.

Tornare a casa con un così ricco bottino di medaglie è motivo di orgoglio, ma ancora più prezioso è stato vedere la crescita tecnica e personale di ogni membro della squadra. Questo campionato ha confermato che siamo sulla strada giusta!”.

La Polisportiva del Finale A.S.D. esprime le sue congratulazioni a tutti gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.

La prossima tappa per la squadra sarà a giugno, questa volta in Italia, a Busto Arsizio, per i Mondiali della World Kettlebell Sport Federation, WKSF.

Nella foto, da sinistra verso destra: Francesco Della Rocca, Luca Mambelli, Joshua “Thor” Viola, Coach Christian Borghello, Alice Dorotea Colella, Alberto Rato, Eleonora Focaccia e Francesca Artini.