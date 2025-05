La cucina di mare, le eccellenze del territorio e la tutela ambientale protagoniste ad “Azzurro, pesce d’autore” nel porto turistico di Andora

Andora. Debutta con il Cappon Magro l’edizione 2025 di Azzurro Pesce d’Autore, l’annuale appuntamento, organizzato dal Comune di Andora e dedicato alla promozione del settore ittico, delle attività legate al mare e alle eccellenze del territorio come i prodotti della piana agricola, si svolgerà nello splendido scenario del porto di Andora, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio. Ospite d’onore è Donatella Bianchi, giornalista, conduttrice del noto programma Rai Linea Blu. Il primo cooking show è con lo chef Maurizio Pinto che proporrà la realizzazione del vero Cappon Magro, piatto storico della cucina ligure.

“Sapori e sostenibilità: a tavola scegliamo il nostro futuro” è il tema di quest’anno, per una manifestazione che si preannuncia ricca di contenuti e con un ricco parterre di ospiti, esperti, addetti ai lavori, chef, oltre al consolidato percorso di degustazioni offerto dagli espositori della mostra mercato, gli show cooking e gli incontri tematici. Prima ancora del taglio del nastro, previsto per le 11.30, nel PalAzzurro, alle ore 10.30 i temi della blue economy, turismo e sostenibilità saranno protagonisti del primo incontro co-organizzato con il premio nazionale Blue Marine Awards

La 12ª edizione di Azzurro Pesce d’Autore è promossa dal Comune di Andora in collaborazione con l’Azienda Multiservizi Andora (AMA), con il sostegno di Regione Liguria, GAL FISH Liguria e Fondazione De Mari, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Provincia di Savona di Savona, della Camera di Commercio Riviera di Liguria e della sua Azienda Speciale, dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio

La miglior presentazione dell’edizione di quest’anno è il ricco programma di incontri, degustazioni oltre alla fiera con le eccellenze di mare e di terra, della Val Merula, liguri e nazionali. Ricco lo spazio street food tipico ligure e le proposte delle associazioni locali.

Venerdì 23 maggio

ore 9: laboratorio pesto al mortaio, appuntamento riservato al Camper Club “La Granda” Italia, con Mario Mazzilli, finalista World Pesto Championship

BIO MAZZILLI: Vincitore della tappa di Diano Marina del Campionato Mondiale di Pesto

Ex falegname di San Bartolomeo al Mare, ha conquistato la tappa di Diano Marina del Campionato del Mondo di Pesto al Mortaio, svoltasi ad Aromatica. Già vincitore in passato, si è imposto tra dieci concorrenti grazie all’equilibrio e al gusto del suo pesto, guadagnandosi un posto per la finale mondiale di Genova 2026.

ore 10.30: “Opportunità di crescita nella Blue Economy”, incontro sulla portualità, a cura di Azienda Multiservizi Andora, Comune di Andora e Bue Blue Marina Awards.

Interverranno: Dott. Mauro Demichelis, Sindaco di Andora, l’avv. Fabrizio De Nicola presidente dell’AMA e in rappresentanza ASSONAT-Confcommercio, Cristian Chiavetta, West Med European Commission, Walter Vassallo, fondatore e coordinatore Blue Marina Awards, Luigi Bottos RINA, Davide Damiani, Responsabile relazioni esterne Repower Italia SPA, Matteo Locatelli, Business Development Manager, Innovation Group, il velista Marco Rossato.

ore 11.30: cerimonia di inaugurazione, con la partecipazione di Miss Andora Sara Berriolo

ore 12:00 “Il vero cappon magro, che spettacolo!”, cooking show con lo chef Maurizio Pinto del ristorante Voltalacarta di Genova

BIO MAURIZIO PINTO: Maurizio Pinto, genovese classe 1974, si definisce cittadino del mondo. Con oltre vent’anni di esperienza tra navi da crociera, hotel di lusso e catering internazionali, ha costruito un solido percorso nella ristorazione. Nel 2007 ha aperto il suo ristorante Voltalacarta, dove è chef e titolare. Qui propone una cucina di pesce fantasiosa, originale e sempre in evoluzione. Appassionato di formazione, trasmette la sua esperienza anche nelle scuole di cucina. È da anni ambasciatore del Cappon magro, piatto simbolo della tradizione genovese.

ore 14.45: “Il pesto al mortaio”, laboratorio-cooking show con lo chef Simone Peirano del ristorante Il Pozzo di Andora – BIO PEIRANO: Marito di Maria e padre orgoglioso di tre figlie, è nato e cresciuto ad Andora, dove porta avanti la tradizione della sua terra attraverso la cucina. Ristoratore per passione, rappresenta la sua cittadina in Italia e all’estero con show cooking itineranti, in cui il protagonista è sempre lui: il pesto al mortaio, preparato con ingredienti genuini e con il basilico, la sua più grande passione.

ore 15.30: Cooking show “La bagna cauda: un piatto, una tradizione, un simbolo conviviale”, con lo chef Andrea Serale del ristorante Amae di Cuneo, componente Nazionale Italiana Cuochi

BIO ANDREA SERALE: classe 2001 è un giovane e talentuoso chef italiano, membro della Nazionale Italiana Cuochi. A soli 23 anni ha già conquistato l’Oro ai Mondiali di Singapore e il titolo di Campione Europeo, qualificandosi per i Mondiali in Galles. Con importanti esperienze in ristoranti stellati, è noto anche per essere lo chef scelto da Papa Francesco per preparare la sua bagna cauda. Attualmente guida la cucina del ristorante Amae a Cuneo, portando la sua visione creativa e contemporanea della gastronomia italiana.

ore 16.30: “La sfilettatura del pesce”, laboratorio con Luca Rossi, in collaborazione con Gal Fish Liguria. @GALFISHLiguria

BIO LUCA ROSSI: Luca Rossi è nato a Finale Ligure il 25 aprile 1970. Fa il pescatore sin da quando aveva 16 anni, una passione che è diventata una vera e propria vocazione. Oggi è il capitano di un peschereccio ormeggiato al porto di Loano, dove lavora insieme al figlio Nicolò e al nipote Daniele, portando avanti con orgoglio una tradizione familiare. Specializzato nella pesca del pesce spada e del tonno, Luca dedica ogni giornata al mare, con la stessa dedizione e rispetto di sempre.

ore 17:15: cooking show “Tartare di branzino, centrifuga di mela verde, sedano rapa e cipollotto al limone”, con lo chef Andrea Serale.

ore 18.15: degustazione guidata “Pigato, il bianco del Ponente Ligure”, in collaborazione con Peq Agri, a cura del sommelier e docente Fisar Ivano Brunengo.

Bio: Ivano Brunengo, decano e fiduciario dei sommelier Fisar del ponente ligure, grande esperto di vini del territorio. Docente e consulente settore horeca

Sabato 24 maggio

ore 10.30: presentazione della “Mostra fotografica” curata dallo Sport 7 Diving Club, con proiezioni video

SPORT 7 DIVING CLUB: Attiva ad Andora (SV) dal 1996, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport 7 Diving Club è un punto di riferimento nel campo della subacquea ricreativa e tecnica. Circolo FIAS riconosciuto dal CONI, organizza corsi per tutti i livelli e per ogni specializzazione, seguendo la didattica FIAS e rilasciando brevetti con validità internazionale. Con passione e professionalità, Sport 7 Diving Club promuove la cultura del mare e la sicurezza in immersione, offrendo un percorso formativo completo e accessibile a tutti.

ore 11.10: “Le Ostriche di La Spezia”, degustazione, in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e Lega Coop Liguria

INFO APPUNTAMENTIO: l’appuntamento completa la collaborazione fra Azzurro Pesce d’Autore e Italian Oyster Fest, manifestazione dedicata alle ostriche che si è svolta la scorso week end a La Spezia.

ore 12:00: consegna Premio Azzurro alla giornalista Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu (RaiUno)

DONATELLA BIANCHI BIO: nata alla Spezia nel 1963, è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, nota per la conduzione del programma “Linea Blu” su Rai1 dal 1994. Impegnata da sempre nella tutela ambientale e nella valorizzazione del mare, è stata Presidente del WWF Italia (2014-2022) e dal 2019 guida il Parco Nazionale delle Cinque Terre. È autrice di libri dedicati al mare ed è stata insignita di numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Attualmente fa parte di diversi organismi legati alla sostenibilità e alla comunicazione ambientale.

ore 14.45: presentazione della Festa delle Erbe di Rollo, con degustazione

BIO FESTA: La Festa delle Erbe di Rollo si terrà il 20, 21 e 22 giugno 2025, trasformando il borgo ligure in un giardino diffuso tra profumi, piante rare ed eccellenze locali. Tra antichi mestieri, prodotti tipici e artigianato, spiccano specialità come la cipolla belendina, l’aglio di Vessalico e il chinotto di Savona. Novità dell’anno: un’area dedicata all’arte artigiana ligure, con ferro battuto, rame e filigrana. Presenti espositori di alta qualità, divisi per aree tematiche. L’Associazione organizza anche un punto ristoro con piatti locali, vini e birra artigianale.

ore 15.15: “Nuove frontiere: la frollatura del pesce”, approfondimento e cooking show con lo chef Giacomo Faziola e lo staff del ristorante Scrap di Savona

BIO GIACOMO FAZIOLA: Giacomo Faziola è lo chef del ristorante Scarp di Savona, noto per la sua maestria nella frollatura del pesce, una tecnica che esalta sapori e consistenze attraverso una maturazione controllata. Giovane e innovativo, guida un team dinamico con Caterina Panerati e Andrea Ziliani, condividendo una filosofia di “zero sprechi e massimo rispetto per le materie prime.” La sua cucina riflette un equilibrio perfetto tra tradizione e sostenibilità, allineandosi pienamente con lo spirito dell’evento Azzurro.

ore 16.15: “Bagliori notturni nel mare di Liguria: la pesca alla Lampara”, proiezione video e approfondimenti, con lo chef Alessandro Dentone e il pescatore Michele Cardarelli, in collaborazione con Gal Fish Liguria

ALESSANDRO DENTONE: Alessandro Dentone, 48 anni, è uno chef ligure di Sestri Levante con una profonda tradizione familiare legata alla pesca. Campione italiano del riso nel 2014 e 2015, è fondatore delle associazioni culturali “Mare in Italy” e “Fish Club” e ideatore dell’evento “Pane e Olio” per valorizzare l’olio di Genova. Collabora con scuole alberghiere e ha pubblicato il libro di cucina benefico Fish for Friends. Attualmente è presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi e testimonial nazionale AISM.

MICHELE CARDARELLI BIO: noto esponente della pesca professionale del porto di Andora, presente con il suo truck e la sua fantastica frittura nei pressi dell’ingresso della manifestazione.

ore 17.15: “Buridda di seppia, rivisitata con piselli nostrani, pomodori datterini, capperi e olive taggiasche”, cooking show a cura dello chef Carlo Posati del ristorante Rocce di Pinamare

BIO CARLO POSATI: Chef delle Rocce di Pinamare dal lontano 1986, ristorante prestigioso di Andora, che offre piatti di mare raffinati in un ambiente elegante con vista mozzafiato sul mare.

ore 18:00: “Il futuro del mare: uomini, storie, ambiente” incontro con la giornalista Donatella Bianchi, ospite d’onore della manifestazione

Domenica 25 maggio

ore 10.30: “La cotoletta di Merlano”, laboratorio e cooking show, con Salvatore Pinga dell’Ittiturismo Pingone di Imperia, in collaborazione con Gal Fish Liguria

BIO SALVATORE PINGA: Nato in Costiera Amalfitana e residente a Imperia, è cresciuto in una famiglia di pescatori, coltivando fin da bambino una profonda passione per il mare. Nel 2012 ha avviato il primo servizio di ittiturismo nella provincia di Imperia, trasformando la tradizione di pesca in un’esperienza turistica innovativa. Attivo nel territorio ligure, partecipa regolarmente a eventi come Slow Fish e ha promosso un gemellaggio tra Imperia e Cetara, sua città natale, valorizzando il legame tra mare e cultura.

ore 11.20: “L’approdo del Bacicin”, cooking show con lo Staff dell’Ittiturismo Bacicin di Savona, con la collaborazione di Gal Fish Liguria

INFO BACICIN: Il Bacicin V è un peschereccio di Savona impegnato nella pesca professionale sostenibile, che ogni giorno porta a terra pesce fresco e locale, nel rispetto di una lunga tradizione marinara. Da questa passione nasce l’Ittiturismo “L’Approdo del Bacicin”, dove il pescato viene cucinato con semplicità e amore secondo le ricette liguri, offrendo piatti genuini e stagionali. Lo staff è composto da Gianni Duce, Patrizia Biondo ed Elisa Duce, che accolgono gli ospiti sotto la Torretta di Savona per un’esperienza di gusto autentica a filiera cortissima.

ore 12.10: “La tradizione millenaria dell’olivo”, approfondimento culturale a cura di Andora Città dell’Olio, con la partecipazione di Giovanni Puppo, presidente Cooperativa Ortofrutticola Andorese, con assaggio di olio evo

ore 13.30: premiazione “1° Open Fipsas Capo Mele”, gara di traina costiera, a cura di Asd Capo Mele Fishing

ore 14.45: “Purè di trombette con pesce azzurro al profumo degli aromi della Valmerula”, cooking show con lo chef Claudio Londri, a cura di Anmi Andora. Bio Claudio Londri: lunga esperienza come cuoco. Attivo nell’organizzazione di eventi di promozione del territorio

ore 15.30: “Bagnun di acciughe…. nel risotto!”, cooking show con lo chef Alessandro Dentone, in collaborazione con Gal Fish Liguria

ALESSANDRO DENTONE: chef di Sestri Levante con radici familiari nella pesca tradizionale ligure, è campione italiano del riso 2014 e 2015 e autore del libro benefico Fish for Friends. Fondatore delle associazioni culturali “Mare in Italy” e “Fish Club”, promuove eventi legati al prodotto ittico e all’olio locale. È presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi e testimonial nazionale AISM, impegnato nella valorizzazione della cucina e del territorio ligure.

ore 16.20: “La zuppa di pesce e la Liguria”, approfondimento e cooking show con Caterina Conti di Pescheria Conti Street’n Fish di Genova, miglior attività street food della Liguria secondo Gambero Rosso.

ore 17.45: Recital di poesie a tema, a cura di Lega Navale Italiana Andora

ore 18:00: presentazione della Sagra dell’Ortu di Mezzacqua e della Sagra del Cundiun, con degustazione, a cura di Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e Parrocchia S. Andrea

Orario apertura area espositiva e zone street food

Venerdì 23 maggio: dalle ore 10 alle ore 19.30

Sabato 24 maggio: dalle ore 10 alle ore 20.30

Domenica 25 maggio: dalle ore 10 alle 19.30

Iniziative collaterali sul porto e in città nei giorni della manifestazione

– “Andora di un tempo – Immagini di un tempo”, Infopesca, presso Palazzo Tagliaferro (venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15 alle 19, ingresso libero)

– “Azzurro in… rete”, stand zona Palazzurro, a cura di Debora Mancin (venerdì e sabato)

– Laboratori ludico-didattici per i più giovani, stand zona Palazzurro, a cura di Cooperativa Dafne (venerdì “Pescare sì, ma sostenibile”, sabato e domenica “Identifish” e “La piramide del bio-accumulo”). Orari: venerdì ore 9.30-13 e 14.30-16.30, sabato e domenica ore 9.30-13.30 e 14.30-18.30

– Esposizione auto di lusso, a cura di Riviera Luxury (sabato e domenica, radice del molo)

– Esposizione Fiat 500, a cura Club Italia e Club Golfo Dianese (sabato e domenica, radice del molo)

– Visita guidata gratuita al Museo Mineralogico Liciano Dabroi, a cura di Distav Università di Genova e di C|E Contemporary (sabato, dalle ore 15 alle 17)

– Street & Music, intrattenimento musicale con The Cu3e, duo composto Luca Valenti (basso) e Davide “Rock” Zurzolo (chitarra e voce), area street food (sabato, dalle 18.30 circa alle 20.30) . Voci, chitarra e basso elettrico si intrecciano per creare un’atmosfera vibrante e ricca di emozioni. Un repertorio di grandi classici internazionali e nazionali, blues, jazz, bossanova, musica lounge, con un mix di energia e raffinatezza ed un sound avvolgente e dinamico.

– “Salotto Social Azzurro”, stand zona Palazzurro, a cura di Renata Cantamessa, in collaborazione con Gal Fish Liguria (domenica)

– 1° Open Fipsas Capo Mele, gara di traina costiera, organizzata da Capo Mele Fishing (domenica, ore 7-12)

– Piatti e proposte a tema nei locali cittadini (in tutto il weekend)