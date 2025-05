La Croce Verde di Finalborgo cerca nuovi volontari: “Aiutateci ad aiutare le persone bisognose e meno fortunate”

Finale Ligure. La Croce Verde di Finalborgo cerca volontari.

Costituita il 23 gennaio 1922, nel corso del tempo l’associazione ha mantenuto come scopo principale il trasporto e l’assistenza degli infermi ed il compimento, con abnegazione, di tutte le opere.

Questo continuo ed impegnativo servizio verso chi ha bisogno di prime cure, di un rapido e sicuro trasporto in qualsiasi condizione climatica ed in tutti i giorni nell’arco delle ventiquattro ore, è espletato da volontari che, gratuitamente, con entusiasmo e senza riserve, mettono il loro tempo libero a disposizione di questa attività ad alta valenza sociale ed umana di sollievo delle sventure altrui.

“Oggi, purtroppo, incontriamo sempre più difficoltà a ottemperare agli impegni in crescita – dicono dalla pubblica assistenza – Perciò siamo qui a chiedere ai nostri concittadini il loro fattivo e diretto aiuto. Un aiuto che prevede di dedicare all’associazione solamente il tempo libero che vorranno dedicare ad aiutare le persone bisognose e meno fortunate”.

“Perché diventare un volontario? Per fare la differenza: come volontario, potrai fare una reale differenza nella vita delle persone che hanno bisogno di aiuto. Per senso di comunità: il volontariato ti permette di sentirti parte di una comunità e di lavorare insieme ad altri per un obiettivo comune. Per sviluppo personale: il volontariato può aiutarti a sviluppare nuove competenze e a migliorare la tua autostima. Per incontrare nuove persone: il volontariato ti permette di incontrare nuove persone e di fare nuove amicizie. Per dare aiuto alle persone in difficoltà: il volontariato può aiutare le persone in difficoltà a superare le loro sfide e a migliorare la loro qualità di vita”.

“Per saperne di più sulle opportunità di volontariato disponibili alla nostra mail segreteria@croceverde-finalborgo.it, al nostro numero di telefono 019 691325 oppure presentandoti in sede in piazza Milite Ignoto 8, Finalborgo. Unisciti a noi. Siamo un team di volontari appassionati e motivati e cerchiamo persone che condividano la nostra passione per aiutare gli altri. Unisciti a noi e contribuisci a fare la differenza nella nostra comunità”.