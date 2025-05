La confraternita Porta Cristos in visita dall’Argentina in Liguria

Savona. In questi giorni i confratelli Porta Cristos dell’Argentina si trovano in Liguria per riscoprire le radici dei loro avi e visitare alcuni luoghi devozionali. In particolare si sono recati al Santuario Madonna della Guardia di Genova e a quello di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo.

Domani 24 maggio saranno nella diocesi di Savona-Noli, accolti dai membri del Priorato Diocesano delle Confraternite, prima al Santuario Nostra Signora di Misericordia e dopo nella Cattedrale Nostra Signora Assunta.

Nel pomeriggio compiranno un tour degli oratori cittadini per conoscere la loro storia e le “casse” della Processione del Venerdì Santo. La giornata si concluderà con la partecipazione alla processione per la festa di Maria Ausiliatrice a Varazze, dove i cristezzanti saranno coinvolti nel trasporto del crocifisso della Confraternita San Donato.