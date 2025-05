La classe VA della dell’Istituto comprensivo Andora-Laigueglia premiata al Salone del libro di Torino

Andora. Premiati al Salone di libro di Torino dalla scuola Holden per aver frequentato con merito un corso di scrittura. Una bellissima sorpresa per gli alunni della classe VA della scuola Primaria dell’Istituto comprensivo Andora-Laigueglia che pochi giorni fa sono stati accolti nella Sala Bronzo del Lingotto per ricevere un attestato di merito per il lavoro svolto.

“Già ci sembrava un premio essere riusciti ad essere selezionati per seguire gratuitamente il laboratorio straordinario chiamato “Sei un Mito”, organizzato da Fronte del Borgo, la finestra della scuola Holden di Torino – ha dichiarato la maestra Tiziana Puccio – L’invito al Salone del Libro è stato il coronamento di una bellissima esperienza per i bambini pienamente coinvolti dal progetto e dalle lezioni del corso guidato dalla bravissima Valentina Mangarano, che con la sua simpatia e preparazione ci ha accompagnati in un viaggio unico tra epica ed educazione civica”.

L’ispirazione è arrivata dai miti antichi utilizzati per intrattenere, ma che contenevano messaggi importanti, utili per imparare i valori civici e i principi etici.

“Attraverso due videolezioni, il lavoro di gruppo e un incontro di feedback in streaming, abbiamo esplorato questi valori e abbiamo creato qualcosa di davvero speciale: un mito tutto nostro, che racconta la nascita del nostro gruppo classe – spiega l’insegnante – insieme i bambini hanno immaginato divinità, eroi, fauni e persino cavalli alati. Non hanno solo inventato storie, ma hanno anche riflettuto sul significato delle metafore mitologiche, collegandole ai valori di oggi, come la collaborazione e l’inclusività.”

Questo corso non è stato solo un’esperienza di apprendimento, ma un’occasione per crescere, rafforzare il senso di appartenenza e imparare a vivere in armonia culminata con l’invito al Salone del libro di Torino che ha riconosciuto impegno e creatività della classe.

“Ringrazio Fronte del Borgo, Valentina Mangarano, tutti i ragazzi della VA, la collega Vilma e il gruppo genitori per aver reso questo viaggio possibile – ha concluso la maestra Tiziana Puccio.