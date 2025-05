La bimba di Finale Ligure benedetta da Papa Leone XIV: “Emozioni e momenti davvero indescrivibili”

Finale Ligure. “E’ stata la prima bambina ad essere benedetta da Papa Leone XIV, una emozione indescrivibile…”. Parole di Michele Piantelli, presidente della Croce Bianca di Varigotti, papà di Magdalena, la bimba finalese di soli 9 mesi, che è stata benedetta prima della Santa Messa d’inizio pontificato a Roma.

Per i genitori, Michele e la moglie Nayra Martin, un “incontro divino” nato quasi per caso: “E’ stata una signora a dirci di posizionarci in un punto dove si poteva fermare la Papa mobile nel saluto ai fedeli” racconta il padre della piccola.

La coppia si trova ancora a Roma per il Giubileo delle Confraternite: “Abbiamo preso parte alla grande processione con il priorato ligure delle confraternite, poi il giorno seguente abbiamo deciso di andare in piazza San Pietro per assistere alla Messa del Santo Padre. Quando una donna straniera ci ha visti con la nostra bimba ci ha consigliato di avvicinarci alle transenne e dopo pochi minuti dopo la Papamobile di Leone XIV si è fermata proprio davanti a noi”.

“Così il Papa ha voluto prendere Magadalena, ci siamo scambiati un primo sguardo e poi un sorriso, alla fine l’abbiamo ringraziato per il suo gesto, che per noi ha un valore davvero immenso, di grande spiritualità cristiana e umanità”.

La coppia, infatti, attendeva da tempo l’arrivo della bimba e ha deciso il nome Magdalena proprio in onore della suora fiorentina proclamata Santa e a cui è stato intitolato l’Oratorio dei Neri a Finale Ligure: “Per noi la benedizione di Papa Leone XIV assume un significato speciale, in quanto la piccola è nata anche prematura ed è stata ricoverata al Gaslini per una forma di anemia, fortunatamente superata”.