“Io Vado… con le Balene”: un pomeriggio tra giochi, laboratori creativi e tutela del mare a Vado Ligure

Vado Ligure. Al via a Vado Ligure alla settima edizione di “Io Vado… con le balene”, presso i Giardini a mare: un pomeriggio dedicato alla conoscenza e rispetto del mare.

IL MARE DA INDOSSARE

Laboratorio che permetterà ai bambini di creare, con materiali di recupero, un originale cappello che porti ad avere “la testa tra le…onde”, da portare via con sé.

ESPOSIZIONE “IL BLU PER RACCONTARE IL MARE”

Nell’ambito di un laboratorio artistico, gli alunni delle classi quarte e quinte dei plessi scolastici di scuola primaria di Vado Ligure, attraverso la tecnica della cianotipia, hanno provato a raccontare il nostro mare con fantasia e creatività. In occasione dell’evento verrà allestita un’esposizione di tutte le creazioni. Ogni giovane autore che verrà a trovarci riceverà un piccolo gadget in regalo. Al termine dell’evento ognuno potrà riprendere la propria creazione.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, UN GIOCO DA RAGAZZI

Un laboratorio per imparare tanti piccoli ma importanti comportamenti virtuosi. L’evento è realizzato in sinergia con le animazioni della Giornata Mondiale del Gioco.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Educazione Ambientale alla Sostenibilità Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato “Pelagos” e per la promozione della raccolta differenziata a Vado. Con la collaborazione della Ludoteca Comunale “Il Cappellaio Matto”, dell’Istituto Comprensivo di Vado Ligure e di SAT S.p.A.

L’evento di piazza “Io Vado… con le balene” – settima edizione conclude il progetto didattico ed informativo realizzato nelle scuole vadesi: i ragazzi e i bambini delle scuole primarie, dell’infanzia e secondaria di primo grado hanno infatti partecipato ad una serie di incontri, condotti dagli educatori del Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, finalizzati a rafforzare la sensibilità e l’interesse di bambini e ragazzi circa l’importanza del Santuario dei Cetacei e dell’ecosistema marino in generale e le iniziative in atto per la sua tutela.

Si è focalizzata in particolare l’attenzione sugli effetti dell’aumento delle temperature delle acque che rendono sempre più frequenti avvenimenti inconsueti per la nostra costa, come la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta.

Le classi quarte e quinte dei vari plessi di scuola primaria del Comune di Vado Ligure sono state coinvolte in un originale laboratorio artistico dal titolo “IL BLU PER RACCONTARE IL MARE”: attraverso la tecnica della cianotipia hanno provato a raccontare il proprio mare, tutto quello che dovrebbe e non dovrebbe contenere. I giovani autori che si presenteranno alla mostra riceveranno un piccolo gadget ecologico. Al termine dell’evento ognuno potrà riprendere la propria creazione.

Per informazioni:

Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua

tel 366 6221213 – 327 8818713

info@cearivierabeigua.it

www.cearivierabeigua.it

FB Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua