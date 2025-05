Invernizzi (FDI): “Savona senza un carcere, una provincia “unica” in Italia, impegno del governo per trovare soluzioni”

Savona. “Savona si distingue, purtroppo, per un primato singolare nel panorama nazionale: è una delle poche province in italiana a non avere un proprio istituto penitenziario. Questa anomalia perdura dal gennaio 2016, data in cui la casa circondariale di Sant’Agostino ha definitivamente chiuso i battenti su decisione dell’allora ministro alla giustizia Andrea Orlando, oggi consigliere regionale in Liguria del Pd”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione che questa mattina, insieme al presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, ha partecipato alla cerimonia di giuramento degli allievi ispettori del corpo di polizia penitenziaria alla scuola di formazione e aggiornamento Andrea Schivo di Cairo Montenotte.

“Una decisione che, sebbene motivata da problematiche concrete, ha lasciato un vuoto significativo nel tessuto sociale e giudiziario della provincia – afferma Invernizzi – Le conseguenze di questa assenza sono molteplici e impattano su diversi fronti. Innanzitutto, la logistica legata all’amministrazione della giustizia si complica notevolmente. I detenuti in custodia cautelare per reati di competenza del Tribunale di Savona vengono ristretti negli istituti penitenziari di Genova (Marassi e Pontedecimo), Imperia, Sanremo e, talvolta, La Spezia”.

“Questo comporta continui e dispendiosi trasferimenti per interrogatori, udienze e colloqui con i difensori, gravando sui detenuti stessi, sulle loro famiglie e sull’organizzazione del sistema giudiziario. Anche sul fronte della sicurezza, l’assenza di un carcere sul territorio provinciale – dice Invernizzi – ha sollevato non poche preoccupazioni tra le istituizioni che hanno più volte denunciato come questa situazione possa potenzialmente aumentare i rischi per la comunità”.

Con il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove è stato affrontato il discorso del penitenziario: “Sarà compito di tutte le istituzioni individuare il sito migliore per la costruzione del nuovo carcere avendo comunque le rassicurazioni i che i fondi necessari per la costruzione sono a disposizione. Un’attenzione particolare del governo Meloni e dello stesso sottosegretario che ha partecipato all’evento di Cairo Montenotte”, conclude Invernizzi.