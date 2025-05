Invernizzi (FDI): “Dalla Regione 5 milioni di euro per la transizione delle piccole e medie imprese”

Liguria. “Una boccata d’ossigeno é in arrivo per la sostenibilità e la competitività delle piccole e medie imprese della Liguria. A partire dal 1° luglio sarà attivo il nuovo bando regionale, finanziato con 5 milioni di euro nell’ambito dell’azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027, per incentivare gli investimenti nell’economia circolare”. Lo annuncia Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia.

“La misura ha come obiettivo quello di supportare concretamente le imprese del territorio nella conversione del proprio modello operativo da un approccio lineare a uno circolare. Le agevolazioni previste, erogate in parte a fondo perduto e in parte tramite finanziamento agevolato, potranno coprire fino al 100% delle spese ammissibili per progetti di investimento compresi tra i 25.000 e i 350.000 euro”, precisa Invernizzi.

Le imprese interessate potranno presentare le proprie domande a partire dal 1° luglio e fino al 30 ottobre 2025 (o ad esaurimento delle risorse disponibili) attraverso la sezione dedicata ai “Bandi on line” del sito di Filse. Per agevolare la preparazione delle domande, la procedura informatica sarà accessibile in modalità offline già a partire dal 12 giugno 2025.

“Questo importante stanziamento – sottolinea Invernizzi – rappresenta un’opportunità strategica per il tessuto imprenditoriale ligure di adottare pratiche più sostenibili, ridurre l’impatto ambientale e, al contempo, migliorare la propria efficienza e competitività in un mercato sempre più attento alle tematiche dell’economia circolare”.