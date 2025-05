“Insieme per Carcare” chiede le dimissioni dell’assessore Grenno per aver esercitato “in conflitto di interesse”

Carcare. “Dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica Valentina Grenno per essere risultata incompatibile con la carica pubblica e ineleggibile nel maggio 2023″.

Questa la richiesta del gruppo di minoranza “Insieme per Carcare”: “Dopo mesi di confronti, sia con la persona interessata sia con il sindaco, abbiamo deciso di presentare un’interpellanza per portare alla luce una grave pecca in materia di trasparenza amministrativa – spiegano Alessandro Ferraro, Franco Bologna e Christian De Vecchi – L’assessore Grenno, dal 2019, era membro esperto della Commissione Locale per il Paesaggio, ed esercitava pertanto funzioni autorizzative anche per il Comune di Carcare. In un anno e mezzo circa di incarico, come lei stessa ha ammesso, ha firmato tre iter in qualità di commissario ma anche di assessore, finché, lo scorso dicembre, su nostra segnalazione, ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione”.

E proseguono: “Ci chiediamo, inoltre, se la Grenno, all’atto della compilazione dell’autocertificazione che attestava la sua eleggibilità, abbia omesso di scrivere del suo incarico (per il Tuel incompatibile) o se nessuno abbia verificato la dichiarazione di intenti di poter fare parte di una lista elettorale e di essere nominata, poi, assessore, con deleghe, peraltro in pieno conflitto di interesse”.