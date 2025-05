Vado Ligure. Non sarebbe in percolo di vita l’operaio rimasto coinvolto nella giornata di ieri, giovedì 22 maggio, in un grave incidente sul lavoro, a Vado Ligure, nel cantiere del ponte sul torrente Segno.

L’uomo (H.R.), classe ’74, è ricoverato press il reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Non si conosce ancora la dinamica, ma l’operaio sarebbe rimasto incastrato in un mezzo di lavoro.

Sul posto oltre all’automedica del 118 e ai militi della Croce rossa di Savona erano intervenuti anche i Vigili del fuoco.

L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e nel cantiere erano subito iniziati gli accertamenti dello Psal di Asl2.