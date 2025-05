Confronto

Incontro tra sindacati e dirigenza Tpl Linea: arriva la proposta di un premio di produzione

Le sigle: “Preoccupati che i 69 comuni savonesi non abbiano manifestato interesse nel rilevare le quote in dismissione da parte dell’azienda torinese GTT che ha disposto la cessione con una diminuzione della richiesta del 5 per cento"