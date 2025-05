Incidente mortale in autostrada: uomo di 46 anni si schianta con un maxi scooter, la passeggera gravissima al pronto soccorso

Agg ore 12.10 Ad ora il traffico sulla A7 risulta bloccato in entrambe le direzioni. Disposta l’uscita obbligatoria a Busalla per chi arriva da Genova e a Ronco Scrivia per chi arriva da Milano.

Genova. Tragedia questa mattina sulla A7, tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova, dove, poco prima delle 11, un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto a bordo del maxi scooter di cui era alla guida.

Sul posto immediati i soccorsi di 118, polizia stradale e vigili del fuoco: l’uomo, un 46enne lombardo, è morto praticamente sul colpo mentre la donna che viaggiava con lui, secondo le prime informazioni coetanea, è rimasta gravemente ferita e trasportata in elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Sulla tratta code e disagi in entrambe le direzioni.

Notizia in aggiornamento