Incidente in corso Tardy e Benech a Savona, torna la polemica: “Attraversamento pericoloso, vogliamo la rotonda o un semaforo”

Savona. Un altro incidente in corso Tardy e Benech a Savona, dalle strisce pedonali davanti alla farmacia, ed è tornata la polemica: “Questo attraversamento è pericoloso, sono anni che chiediamo un intervento del Comune e invece non è ancora stato fatto nulla”, tuona la titolare di un esercizio commerciale poco distante dal luogo del sinistro.

I residenti della zona e i commercianti da tempo chiedono una soluzione per questo incrocio dove spesso si verificano incidenti: “Vogliamo una rotonda o un semaforo a chiamata, lo avevano promesso. Qui vicino c’è anche la scuola e ogni giorno passano migliaia di persone a piedi”.

Il Comune è al lavoro per dare una risposta, ma ad oggi non è ancora stata presa nessuna decisione. L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi spiega: “Ci stiamo confrontando con la polizia locale, stiamo ragionando sulla possibilità di raddoppiare le strisce per rallentare il traffico (davanti alla chiesa). In questa via le macchine prendono velocità, ma siamo in centro città dovrebbero andare tutti piano. Difficile fare una rotonda in questo incrocio, possiamo ragionare su un semaforo”.

Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto uno scooter. L’uomo alla guida del mezzo, dopo essere stato soccorso dai militi della Croce Oro di Savona, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.