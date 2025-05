Pietra Ligure. E’ stata inaugurata oggi pomeriggio “Pietra Ligure in Fiore”, l’evento, annoverato come il più importante e grande d’Europa, che tutela, promuove e valorizza la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle “infiorate”, antica espressione etnico-culturale di arte effimera, frutto della storia e dell’arte di diverse comunità italiane, europee ed extra europee.

Uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione per un evento unico che, ad ogni edizione vede, la partecipazione di migliaia di persone e che sarà arricchito da numerose iniziative collaterali tra le vie e le piazze del borgo antico ricoperto da più di 1.200 metri quadrati di tappeti floreali, vere e proprie opere d’arte effimera. Non solo fiori quindi ma anche suggestivi spettacoli, tra giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate.

Soddisfatto il sindaco Luigi De Vincenzi: “E’ una manifestazione che credo nel suo settore non abbia pari non solo in Italia ma anche in Europa. 14 gruppi internazionali, un mare di gente che è arrivata a Pietra per vederla. Sono molto contento, Pietra è stata un’altra volta prova di grande efficienza e lungimiranza per fare venire della gente anche in periodi nei quali ce n’è meno”.

“Un investimento importante per il Comune – evidenzia De Vincenzi -, per questo non possiamo farlo tutti gli anni. Ma la gente aspetta questo evento volentieri, la risposta è superiore alle aspettative. Abbiamo appena avuto il mondiale di mountain bike e ora siamo di nuovo qua con tantissima gente. Questi eventi sono il cuore della vita di una città turistica come la nostra“.

Fin dalle prime ore di questa mattina è stato possibile assistere alla realizzazione delle infiorate: opere temporanee e scenografiche, create petalo dopo petalo con materiali vegetali, che hanno preso forma direttamente sotto gli occhi del pubblico.

L’inaugurazione di “Pietra Ligure in Fiore”

La manifestazione, a cadenza triennale, è organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione “Circolo Giovane Ranzi”, con il patrocinio di Regione Liguria e delle Associazioni nazionali “Città dell’Infiorata” e “Infioritalia” e il sostegno della Fondazione De Mari CR Savona e vedrà la partecipazione di oltre mille maestri infioratori, in rappresentanza di quarantotto città italiane e quattordici Nazioni: Alvarães-VianaDoCastelo (Portogallo), Anykščiai e Nevarenai-Mitkaičiai (Lituania), Offenburg-Bohlsbach e Mühlenbach (Germania), Châteaumeillant (Francia), Castropol e Ponteareas (Spagna), Uniejów-Spycimierz (Polonia), Csömör (Ungheria), Eibiswald (Austria), Elva e Madona-Arona (Lettonia), Holymoorside (Gran Bretagna), Wormerveer (Paesi Bassi) e, ospite d’onore, Uriangato (Messico).

“Pietra Ligure InFiore” 2025 è patrocinata da Regione Liguria e sostenuta dalla Fondazione De Mari. Contribuiscono fattivamente alla sua realizzazione le associazioni di categoria pietresi e sono coinvolte nella manifestazione l’Associazione Nazionale Infiorate Artistiche “Infioritalia”, che raggruppa le Associazioni degli Infioratori e di cui il Circolo Giovane Ranzi è socio fondatore, e l’Associazione Nazionale “Città dell’infiorata”, che riunisce le ventuno città italiane con tradizioni d’infioratori

In contemporanea alla rassegna internazionale, si svolgerà la 4a edizione del Festival nazionale ”Infiorate dei ragazzi” organizzato dall’Associazione Nazionale Infiorate artistiche “Infioritalia” dall’Associazione Nazionale “Città dell’Infiorata” che vedrà la partecipazione di otto gruppi di ragazzi provenienti da tutta l’Italia, con l’obiettivo di stimolare e formare le giovani generazioni nel proseguire l’antica tradizione dei tappeti floreali ed a strutturare un momento di aggregazione giovanile, intorno a questa forma artistica.

Novità dell’edizione 2025 sono le visite guidate alle infiorate, condotte direttamente dai maestri infioratori, che racconteranno le curiosità e i segreti di questa affascinate arte effimera e il Festival della Lavanda, dedicato alla lavanda “Riviera dei Fiori” e “Petrae”, con mercatini tematici, esposizioni artigianali e laboratori creativi per tutte le età.