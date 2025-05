Imprese, nel savonese saldo negativo nel primo trimestre 2025

Savona. Più imprese nei servizi, ma meno imprese nel commercio, nell’agricoltura e nell’industria. Sono alcune delle evidenze che emergono dall’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese della provincia di Savona nel 1° trimestre 2025. Con 28.461 imprese registrate al 31 marzo 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo con meno 74 unità che si traduce, in termini di tasso di crescita, in un -0,26%.

Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2024, si rileva un decremento nel numero delle nuove aperture, passate dalle 585 del 1° trimestre 2024 alle 544 del 1° trimestre 2025 (41 unità in meno) a cui si affianca un aumento delle cessazioni non d’ufficio passate dalle 606 del 1° trimestre 2024 alle 618 dei primi tre mesi dell’anno in corso (+12).

Guardando il tasso di iscrizione, si rileva una diminuzione essendo il relativo dato passato dal 2,04% del 1° trimestre 2024 all’1,91% del 1° trimestre 2025; un aumento si registra, invece, nel tasso di cessazione salito dal 2,11% del 1° trimestre 2024 al 2,17% del 1° trimestre 2025.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 1° trimestre 2025 il dato relativo al tasso di crescita delle imprese del Savonese sia contrassegnato dal segno meno (-0,26%) così come i tassi di crescita regionale (-0,05%) del Nord Ovest (-0,07%) e dell’Italia (-0,05%).

Per quanto riguarda i settori economici, variazione positiva per il comparto dei servizi (+0,08%), mentre per i restanti settori si deve rilevare una variazione negativa. Nel dettaglio, per le costruzioni la variazione è -0,78%, per il commercio -0,67%, per l’industria –0,56% e per l’agricoltura -1,34%.

Relativamente alla forma giuridica si evidenzia una crescita delle società di capitale che presentano un saldo di +35 unità, a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,69%. Analizzando le restanti forme giuridiche, si registra per le imprese individuali (che rappresentano oltre il 57% del totale delle imprese registrate in provincia di Savona) un saldo pari a -69 unità, a cui corrisponde un tasso di crescita del -0,42%, mentre le società di persone sono diminuite di 39 unità (tasso di crescita del -0,60%) e le altre forme di 1 unità (tasso di crescita del -0,15%).