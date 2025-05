Il vicesindaco di Borgio Pier Luigi Ferro entra in Forza Italia, Vaccarezza: “Benvenuto nella nostra squadra”

Borgio Verezzi. Pier Luigi Ferro, vicesindaco di Borgio Verezzi, entra in Forza Italia.

“Questa mattina – commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – ho avuto il piacere insieme alla Segretaria cittadina di Forza Italia di Pietra Ligure e della Valmaremola Cinzia Vaianella e a Sarah Orso, membro della segreteria di provinciale di dare il benvenuto a Pier Luigi Ferro.

“Pier Luigi è attualmente il Vicesindaco del Comune di Borgio Verezzi; con il grande consenso elettorale che ha sempre ottenuto è l’uomo che storicamente rappresenta il mondo moderato del centrodestra a Borgio”.

“Storico esponente della Democrazia Cristiana, naturale è stato il passaggio in Forza Italia unico partito italiano che aderisce al Partito Popolare Europeo. Alcuni dei grandi risultati delle Amministrazioni Dacquino sono stati raggiunti per merito suo. Insieme a lui costruiremo una presenza importante nella città di Borgio Verezzi, anche in prospettiva per le prossime elezioni comunali”, conclude il Consigliere Vaccarezza.