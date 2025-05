Il Vadino prosegue con Daniele Poggi: “Felicissimo di continuare, partiremo dai ragazzi di quest’anno”

Albenga. Il Vadino è sicuro del suo percorso intrapreso quest’anno e, le sicurezze, portano quasi sempre garanzie. Il discorso panchina infatti non è mai stato in bilico secondo la dirigenza che, questa sera, ha già voluto blindare il proprio allenatore: Daniele Poggi siederà anche nella stagione 2025/26 sulla panchina del Vadino.

Un percorso culminato con una salvezza maturata con diverse giornate di anticipo, nonostante un inizio di campionato non proprio brillante. Categoria mantenuta, difficoltà superate, ora è tempo di continuare a costruire. Gli arancioneri ripartono dalla panchina che li ha condotti alla salvezza, giocando un girone di ritorno di tutto rispetto. Contando solamente i punti guadagnati da gennaio in poi, il Vadino avrebbe concluso in sesta posizione, a pochi punti dalla zona playoff.

“Sono felicissimo di poter continuare il lavoro iniziato l’estate scorsa, e riprendere con un anno di lavoro alle spalle”, è al settimo cielo Poggi per la sua riconferma: “Il nostro percorso di crescita deve continuare, come squadra e società. Siamo nella direzione giusta, l’anno scorso ci sono state tante difficoltà sia sul campo che fuori, ma un passo alla volta le abbiamo affrontate e superate, si sono visti poi i risultati”.

Categoria mantenuta, ora si cerca di alzare l’asticella: “L’anno prossimo dobbiamo cercare di cominciare subito nel modo giusto, cercando di giocare un altro bel campionato. Cercheremo di migliorare la classica, l’obiettivo della società è quello di mantenere la categoria. Se saremo bravi col lavoro e col sacrificio a meritarci qualcosa in più, cercheremo di farci trovare pronti”.

“Inizieremo a muoverci per ultimare la squadra – chiosa Poggi -, nelle prossime settimane sicuramente avremo già un’idea chiara sulle riconferme. Partiremo dai ragazzi di quest’anno, hanno meritato tanto, cercando di inserire qualche profilo giusto per noi e per le nostre idee”.

Non tardano ad arrivare le parole del dg Feroleto, soddisfatto di poter proseguire con Poggi in panchina: “Siamo molto contenti di aver confermato Daniele per la prossima stagione. Ha lavorato molto bene durante l’anno, lo credevamo anche quando i risultati non arrivavano. Il Vadino quest’anno ha giocato molto bene essendo ben allenata, con uno spogliatoio molto unito, e questo merito è soprattutto del mister”.

“Non è facile mantenere unita la squadra nei momenti di difficoltà – continua il dirigente -, ma lui c’è riuscito, facendo emergere le potenzialità di una squadra molto giovane. Molti ragazzi sono cresciuti con lui, in molti hanno chiesto la sua riconferma. Siamo stati decisamente felici di proseguire con il mister”.

“Tutti l’anno scorso mi dicevano che era troppo una scommessa, ma non ho mai dubitato delle sue potenzialità – chiosa Feroleto -. Sapevo che Daniele era un ragazzo, oltre che appassionato, molto preparato e competente. Ecco, è stato tutto dimostrato”.