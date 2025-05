“Il turismo accessibile”, Pietra Ligure in una tesi di laurea: “Inclusione nel nostro Dna”

“Il turismo accessibile: il caso di Pietra Ligure”. E’ il titolo di una tesi di laurea discussa in “Scienze del turismo, economia e management del turismo”, nell’ambito della Scuola di Scienze Sociali – Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova.

Protagonista la neo dottoressa Martina Alessio.

Dopo un accurato excursus sul concetto di turismo accessibile, sulla sua evoluzione e una approfondita analisi anche normativa del contesto della Provincia di Savona, si è concentrata, attraverso una precisa indagine empirica, sulla situazione di Pietra Ligure, dedicando spazio e impegno a comprendere come quotidianamente e concretamente vengano affrontate le problematiche in relazione all’accessibilità.

Il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali e di inclusione Marisa Pastorino si sono congratulati, anche a nome dell’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado e di tutta l’amministrazione comunale, si sono complimentati con lei: “Oltre ai complimenti per il lavoro prezioso e importante che ha condotto, desideriamo ringraziare la dottoressa Alessio per aver lavorato sugli aspetti che ancora pongono criticità, stimolando l’amministrazione a lavorare su proposte che possano arricchire l’offerta turistica del nostro territorio, con l’obiettivo di renderlo sempre più inclusivo per tutti i soggetti che desiderino fruirne a prescindere dalle loro caratteristiche psico-motorie” affermano il sindaco De Vincenzi e l’assessore Pastorino.

“E’ una priorità, questa, che la nostra amministrazione ha affrontato in maniera seria, continuativa e con l’impiego di molte risorse economiche fin dal suo primo mandato amministrativo e che continua ad essere un indirizzo prioritario in questo secondo. Siamo Bandiera Lilla da tempo e da diversi anni anche Comune Gentile, riconoscimenti che ci stanno particolarmente a cuore perché riassumono perfettamente il quadro valoriale che ci caratterizza e sintetizzano bene il “Dna” inclusivo che sta alla base del nostro agire e che trova concretezza in molteplici iniziative”.

“E’ stato fatto molto, ma molto c’è ancora da fare”.

Con tutta la discrezione dovuta, ci teniamo, ancora, a condividere la dedica che la dottoressa Alessio ha posto all’inizio del suo lavoro: “A mio fratello Marco, che mi sostiene anche da lassù”. Grazie dottoressa Alessio” concludono il sindaco e l’assessore pietresi.