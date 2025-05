Il saluto del Pietra Ligure a Davide Pisano: “Gli auguriamo il meglio per il futuro”. Si attende l’annuncio dello Speranza

Termina con il saluto sui social del Pietra Ligure il biennio che ha visto Davide Pisano allenatore della formazione Under 21 del club. Due anni pieni di soddisfazioni per il tecnico, che con la formazione B nello scorso anno si è aggiudicato il campionato di Seconda Categoria.

Quest’anno la formazione si è fermata in finale playoff contro il Cisano, svolgendo comunque nel complesso un’ottima stagione. L’allenatore non è però senza panchina. Manca solamente l’annuncio dello Speranza, che avrebbe scelto il suo profilo per il dopo Girgenti.