Il presidente Olivieri all’assemblea nazionale dei presidenti di Provincia per salvaguardare viabilità e sicurezza

Provincia. Mattinata intensa per il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, che ha preso parte all’Assemblea Nazionale dei Presidenti di Provincia, convocata dall’Unione delle Province d’Italia per affrontare una questione tanto urgente quanto critica: la drastica decurtazione dei fondi destinati agli Enti Provinciali, imposta dalla recente Legge di Bilancio e confermata nel Decreto Milleproroghe.

Al centro del dibattito, la riduzione fino al 70% delle risorse inizialmente assegnate alle Province per i programmi di investimento 2025–2026. Un taglio pesante che sta paralizzando cantieri già progettati e approvati, con impatti diretti e preoccupanti sulla manutenzione delle infrastrutture, sulla viabilità e, di conseguenza, sulla sicurezza delle comunità locali.

Secondo quanto emerso nel confronto, la riduzione dei finanziamenti non si limiterà al biennio in corso: si parla infatti di un taglio del 50% su tutti i fondi fino al 2029 e di una proiezione analoga anche per il periodo 2030–2036. Numeri che prefigurano un ridimensionamento strutturale delle capacità operative degli enti intermedi, già fortemente colpiti da anni di riforme e definanziamenti.

Il Presidente Olivieri, intervenuto in Assemblea, ha portato la voce della Provincia di Savona, evidenziando come – nonostante il contesto sfavorevole – l’Ente sia riuscito a garantire, come dimostrato dall’ultimo bilancio, risultati positivi e continuità amministrativa.

Durante l’incontro, Olivieri ha sottolineato l’importanza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), di cui è Presidente per la Liguria – organo composto da Sindaci, Presidenti dei Consigli Comunali e Presidenti di Provincia, che esprime pareri obbligatori sui disegni e le proposte di legge regionali – rappresentato questa mattina dal suo Direttore, Pierluigi Vinai (Direttore UPI Liguria). Una presenza simbolica ma anche operativa, che rafforza il messaggio politico: le Province devono tornare ad avere un ruolo pieno e riconosciuto, con risorse certe e competenze solide.

Una situazione di perdurante criticità su cui, da mesi, l’UPI sollecita riscontri concreti e rispetto alla quale, tra gli altri, anche il Presidente Olivieri, aveva già lanciato segnale d’allarme: https://provinceditalia.it/finanziaria-olievieri-presidente-provincia-savona-la-stretta-rischia-di-compromettere-i-servizi/.