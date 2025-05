Il Pontelungo 2025/26 ripartirà dalle certezze dopo una stagione storica, Neri: “Zanardini riconfermato, contro la Sestrese dato un grande segnale”

Termina contro la Sestrese l’annata record del Pontelungo di Fabio Zanardini. La stagione migliore del club ingauno, partito anni fa dalla terra battuta del Massabò fino ai vertici della Promozione, con un settore giovanile rifondato e vincente in più di una leva oltre a giocarsi le proprie carte nei playoff.

Non bastano 120 minuti per mandare i granata in finale. Trucchi pareggia Curabba, ma il posizionamento in classifica del Pontelungo non permette alla squadra di proseguire oltre. Per il presidente Neri è stata comunque una se non la partita migliore dell’anno, giocata dal suo club con voglia e determinazione.

Come spiega nel post partita: “Ringrazio tutta la società e i ragazzi, siamo stati orgogliosi di loro ed oggi lo siamo un po’ di più perché sono venuti qua a vendere cara la pelle, abbiamo dato un ottimo segnale anche per il prossimo anno. Sono felice di questa stagione, rimane l’amaro in bocca perchè siamo arrivati molto vicini al risultato, la Sestrese poteva segnare ma anche noi siamo stati vicini al vantaggio. Faccio i complimenti agli avversari, è giusto che vadano a giocarsi la finale contro la Carcarese”.

Una buona annata su tutti i fronti: “Quest’anno è stato tutto positivo, dal settore giovanile alla prima squadra. Per le leve più piccole è stato l’anno zero e mi auguro un miglioramento nel prossimo anno. Con i nuovi innesti dirigenziali sono convinto che cresceremo ulteriormente, saranno volti importanti“.

E poi l’avvertimento alle altre squadre per il prossimo anno, oltre ad una grande riconferma: “Per quanto riguarda la prima squadra, tutto rimandato al prossimo anno, il Pontelungo farà sicuramente un campionato da protagonista. Lo farà nuovamente con mister Zanardini, che è riconfermato visto il percorso svolto insieme alla squadra e al traguardo storico raggiunto, se lo merita. Lavoreremo per vedere se questa squadra potrà salire in Eccellenza“.

“La partita di oggi mi ha veramente commosso – chiosa il presidente -. Nonostante siamo arrivati a giocare contro la Sestrese decimati, chi si è fatto trovare pronto è entrato in campo ed ha venduto cara alla pelle, questo deve sempre essere il nostro DNA e i ragazzi lo hanno dimostrato“.