Il Mercato Riviera delle Palme a Ceriale, “Alassio Pet Lover” e chiusura di “Fior d’Albenga”: gli appuntamenti del weekend

Savonese. Per gli amanti degli amici a 4 zampe l’appuntamento da non perdere è nella città del Muretto con “Alassio Pet Lover”, ma nel fine settimana torna anche il Mercato riviera delle Palme che stavolta fa tappa a Ceriale. Anche a Loano saranno protagoniste le bancarelle con “Tutti Artigiani” sul lungomare. Ad Albenga ci sarà uno spettacolo dedicato a Massimo Troisi al Teatro Ambra, ma anche la presentazione del libro di Gianni Barbacetto. A Bergeggi c’è il “MareFest”, mentre a Vado Ligure appuntamento dedicato al trekking e alle ruote grasse con Sensa Sprescia. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

ALASSIO PET LOVER

C’è aria di festival ad Alassio nel mese di maggio, con la cittadina che si prepara ad ospitare un evento gratuito interamente incentrato sul mondo degli animali ed aperto a tutti, locals e turisti. Una lunga giornata pet-friendly, sabato 3 maggio dalle ore 11:00, con la presenza di stand a tema – grazie alla partecipazione di realtà del settore – e di un ricco programma di esperienze in Piazza Partigiani (e non solo) per i pelosi e i loro umani.

Percorsi sensoriali, dimostrazioni e rally-obedience, consulenze su nutrizione, benessere e cura del cane, ritratti, fotografie, attività in acqua e passeggiate di gruppo: tra questi momenti, distribuiti dal mattino fino alla sera, il contributo di esperti e di educatori renderà la festa un momento imperdibile per chi ama gli animali e vuole comprenderne meglio comportamenti, esigenze, linguaggi.

L’evento, inserito in un ciclo che celebra il rapporto tra la Città del Muretto e gli Inglesi, metterà in risalto anche i pelosetti di razze di origine britannica (in particolare Corgi), con una sfilata amatoriale dedicata, in parallelo alle presentazioni degli altri cani.

ULTIMI GIORNI DI FIOR D’ALBENGA 2025

Fino al 4 maggio, il centro storico di Albenga si trasforma in un’esplosione di colori e profumi con Fior d’Albenga 2025. Quest’anno il tema è “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, un invito a riscoprire il legame tra uomo e natura attraverso 12 aiuole artistiche che celebrano la forza e la bellezza del mondo vegetale. Dodici spettacolari installazioni floreali, curate da aziende locali, enti e associazioni, trasformeranno le piazze e i vicoli di Albenga in un giardino vivente. Ogni aiuola racconterà un aspetto unico del rapporto tra uomo e natura, evocando paesaggi selvaggi e biodiversità straordinarie. Ecco in dettaglio:

Le aiuole dell’Associazione Fior d’Albenga saranno posizionate in Largo Doria e Piazza San Michele, a tema Madagascar. L’aiuola di Piazza San Michele vedrà la presenza di 6 statue in 3D dei personaggi di Madagascar (Melman, Alex, Gloria, Marty, Re Julien, Maurice). Sarà presente, inoltre, un’altra aiuola intorno al monumento in piazza 4 novembre (forma a ferro di cavallo) con un percorso didattico con tutte le piante presenti nel territorio ingauno.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME ARRIVA A CERIALE

Quarta tappa del tour 2025 del Mercato Riviera delle Palme che domenica 4 maggio torna a Ceriale con i migliori ambulanti della Liguria. Il lungomare Diaz dalle 8 alle 19.30 sarà animato da tantissimi banchi con un vasto assortimento delle novità e delle nuove collezioni con prodotti di qualità. Un’occasione per trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

IL MERCATINO “TUTTI ARTIGIANI” A LOANO

Sabato 3 e domenica 4 maggio sulla passeggiata a mare di Loano si terrà l’edizione 2025 di “Tutti Artigiani”, rassegna di autentico artigianato organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21 decine di botteghe artigianali provenienti dalla Liguria e da tutto il nord Italia proporranno le loro lavorazioni in ferro, legno, vetro, cera, tessuto e non solo.

La rassegna di artigianato si caratterizzerà per la varietà di oggetti e per l’allestimento di zone espositive nelle quali gli artigiani dimostreranno tutta la loro abilità, realizzando in loco le proprie opere.

Sarà l’opportunità per vivere un’esperienza unica di colori, di cultura, tradizione e varietà di prodotti e l’occasione perfetta per trovare regali speciali e sostenere l’artigianato locale.

SENSA SPRESCIA A VADO LIGURE

Sabato 3 maggio 2025, la Valle di Vado si trasforma nel palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’outdoor: la Sensa Sprescia, manifestazione storica che unisce sport, natura e tradizione.

Tre percorsi trekking per ogni livello:

Verde (6 km, 190 D+): ideale per famiglie e principianti.

Blu (15 km, 530 D+): per escursionisti intermedi.

Rosso (22 km, 920 D+): dedicato ai più esperti in cerca di sfide.

Percorsi MTB:

e-MTB (38 km, 1380 D+): per chi ama l’elettrico su tracciati impegnativi.

MTB muscolare (28 km): sulla stessa traccia dell’e-MTB, con chiusura anticipata.

Ristori lungo il percorso:

Lungo tutti i percorsi saranno presenti ristori gratuiti per ricaricare le energie. I ristori saranno organizzati con la collaborazione delle società di mutuo soccorso di Segno , sant’Ermete, mentre la società di San Genesio curerà il ristoro presso il Trevo. Inoltre, a Segno Alto sarà presente un ristoro gestito dal Motoclub.

Gran finale con festa e concerto rock!

Dalle 16:30, presso la sede Valle de Vuè APS (Via Piave 182), grande festa finale con concerto rock dal vivo con i BOORIDDA ROLLS, per celebrare insieme una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Iscrizioni:

Online: fino al 2 maggio alle 23:59 su www.runrace.info/sensa-sprescia al costo di 6€, comprensivo di t-shirt ricordo e braccialetto.

In loco: il 3 maggio dalle 07:30 presso la S.O.M.S. Pace e Lavoro, Via Piave 182, al costo di 8€.

SPETTACOLO DEDICATO A MASSIMO TROISI ALL’AMBRA

Sabato 3 maggio alle ore 21 al Teatro Ambra di Albenga andrà in scena lo spettacolo Secondo me … Massimo Troisi”. Il ricavato sarà devoluto all’ANT Delegazione di Albenga per organizzare visite di prevenzione oncologica gratuite. Si tratta di una pièce teatrale ideata e recitata dall’attore comico Gaetano Adiletta, di professione carrozziere, 55 anni nato a Sarno, da oltre 2 lustri residente ad Albenga, è un attore comico; barzellettiere spesso presente su Radio 105 e attore per diletto con frequentazione in passato di laboratori comici quali Zelig, Colorado Cafè e Belo Horizonte.

Lo spettacolo di sabato sera vuole rappresentare alcuni episodi della vita di Massimo Troisi “non sarà un’imitazione, ma un modo per ricordarlo e dirgli grazie per il patrimonio artistico che ci ha lasciato”. Non a caso il titolo è: “Secondo me … Massimo Troisi”.

In scena anche due artisti genovesi: Roberto Matta e Giangi Sainato che saranno la “colonna sonora” ed eseguiranno musiche e brani del grande amico di Massimo Troisi, Pino Daniele. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di Olinda Di Dea.

BARBACETTO PRESENTA IL SUO LIBRO AD ALBENGA

Albenga ospita Gianni Barbacetto per la presentazione di “Contro Milano” – Un evento firmato Rossonove No Profit

Domenica 4 maggio 2025, alle ore 11:30, l’Auditorium San Carlo di Albenga ospiterà un incontro pubblico con il giornalista e scrittore Gianni Barbacetto, per la presentazione del suo ultimo libro “Contro Milano. Ascesa e caduta di un modello di città” (PaperFIRST, 2024).

Il libro di Barbacetto mette in discussione uno dei modelli urbani più celebrati e controversi degli ultimi anni, sollevando interrogativi cruciali sulla direzione dello sviluppo delle nostre città, tra cementificazione, trasformazioni immobiliari e conseguenze sociali e ambientali. L’incontro sarà occasione di confronto pubblico sui temi della pianificazione urbana, dell’identità dei territori e della necessità di politiche pubbliche più attente alla qualità della vita e alla sostenibilità. “Milano è diventata la città del cemento. La città vetrina, vanto d’Italia. Ma dietro le luci scintillanti dei grattacieli, si nasconde una trasformazione che parla di esclusione, consumo di suolo, perdita di identità, aumento dell’inquinamento.”

A BERGEGGI C’E’ IL MAREFEST

Ritorna il BergeggiMareFest, l’evento organizzato dall’Area Marina Protette Isola di Bergeggi per far conoscere e vivere le meraviglie del mare e non solo, offrendo la possibilità di provare gratuitamente attività outdoor, partecipare a visite guidate, laboratori ed incontri di approfondimento per meglio conoscere le mille sfaccettature di un territorio ricco di biodiversità e le azioni portate avanti per proteggere e valorizzare questo patrimonio di tutti. L’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi da anni punto di riferimento per la tutela e lo studio della biodiversità marina e costiera, ha come ulteriore obiettivo quello di promuovere anche le attività di fruizione sostenibile del mare e del territorio (nuoto, snorkeling, kayak, sup, subacquea ricreativa, apnea, vela, escursioni ecc.) e l’organizzazione del BergeggiMarefest va proprio in questa direzione, rappresentando oramai un appunta-mento fisso per l’avvio della stagione estiva.

Sabato 3 e domenica 4 maggio, sulla spiaggia nelle vicinanze della casa del turismo di Bergeggi sarete accolti nel villaggio del MareFest, dove troverete la base di partenza delle escursioni e l’area espositiva, una porta di ingresso ideale da attraversare per scoprire i numerosi ambienti del nostro territorio e le tante attività realizzate da enti ed associazioni per la sua protezione e valorizzazione.

BergeggiMareFest offre numerose possibilità di assistere ad esibizioni e provare direttamente varie discipline sportive e outdoor. Escursioni in kayak e lungo i sentieri del territorio, nuoto, battesimo della subacquea, slack line, visite guidate al Parco architettonico di Torre del Mare, e-bike, sessioni di tai-chi e mindfulness frisbee e tante attività ludico/didattiche per bambini e famiglie.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 3 MAGGIO alle ore 14 e 30 PONY AGILITY in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorso, salto e giochi in campo; alle ore 15 e 30 GIOCHIAMO A… L’ASINO E IL PASTORE, dove i bambini accompagneranno gli asini a pascolare nel parco e li riaccompagneranno nelle loro stalle al termine del giro, non prima di aver fatto loro qualche dolce coccola.

DOMENICA 4 MAGGIO alle ore 15.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO in compagnia del nostro staff; alle ore 16.00 nuovo appuntamento con MERENDA IN STALLA.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

