Il Lions Club Albissola e il poster per la Pace ad Albirun 2025

Albissola. Anche quest’anno il Lions Club Albisola Marina, Albisola Superiore Alba Docilia ha partecipato ad Albirun, gara podistica degli studenti, delle famiglie e dei docenti dell’Istituto Comprensivo delle Albisole. Come sempre, il Club è partner dell’iniziativa e offre le medaglie ai primi classificati. In occasione della manifestazione, si è svolta anche la premiazione e mostra del concorso internazionale “Poster per la Pace”. Una mattinata intensa, dedicata a scuola, arte e comunità.

Il concorso, promosso da Lions Clubs International, invita i giovani a rappresentare con un disegno il proprio messaggio di pace. I lavori più meritevoli proseguono a livello distrettuale, nazionale e internazionale.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato con entusiasmo. Circa cinquanta disegni sono stati selezionati ed esposti nei locali della Bella Brezza, ad Albisola Superiore. Una giuria ha premiato i tredici più significativi.

I premi sono stati consegnati dal presidente del Club Enzo Gareri e dalla cerimoniera Elisa Tommaghelli. Due studentesse, vincitrici a livello distrettuale, hanno ricevuto un’opera dell’artista Enrica Noceto.

“Un sentito ringraziamento a Davide Costa per l’organizzazione della manifestazione e alle docenti di Arte Romano, Rovere, Cavaliere e Giovanelli per il prezioso supporto”, si legge in una nota.