Il Lions Club Albenga Host riscopre la memoria: storie parrocchiali e tesori d’archivio

Albenga. Serata di grande interesse culturale quella organizzata dal Lions Club Albenga Host, presieduto dalla dottoressa Cristina Siniscalchi: dopo aver contribuito al restauro di una parte dell’archivio di Salea e Conscente, l’attenzione resta focalizzata sui tesori conservati dall’ Archivio Storico della Diocesi Albenga Imperia, la cui direttrice Alma Oleari, coadiuvata dai suoi collaboratori Roberta Bani e Luca Miotti, ha tenuto una conferenza su: “ Storie e Memorie parrocchiali. Le fonti archivistiche come identità comunitaria”.

E’ stata l’occasione di presentare alcuni importanti progetti di ricerca e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio Albenganese: gli ospiti hanno illustrato il lavoro svolto nella catalogazione dei fondi parrocchiali di Conscente e Salea. In apertura la direttrice ha presentato il complesso progetto di catalogazione dell’intero archivio, composto da un’importante raccolta documentaria che testimonia secoli di vita religiosa, civile e sociale della diocesi.

L’intervento ha messo in evidenza l’importanza della tutela e della valorizzazione degli archivi ecclesiastici come strumenti fondamentali per la ricerca storica e genealogica. Il lavoro in corso rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e studiosi, volto a restituire alla comunità un patrimonio di memoria spesso poco conosciuto ma di grande valore culturale. Successivamente Luca Miotti e Roberta Bani hanno presentato gli esiti delle recenti ricerche condotte rispettivamente sui fondi parrocchiali di Conscente e Salea, quindi si sono dedicati ad analizzare due opere d’arte di grande interesse, una per parrocchia: il dipinto raffigurante San Giovanni Battista, riconducibile alla cerchia di Caravaggio e custodito oggi presso il museo Diocesano, quindi la statua lignea di San Giacomo Maggiore, venerata a Salea e simbolicamente legata al Cammino di Santiago. Le analisi storiche e stilistiche condotte hanno permesso di inquadrare le opere nel contesto della devozione locale, sottolineando al contempo il dialogo tra arte, fede e pellegrinaggio che caratterizza la storia del ponente ligure.