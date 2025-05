Il grido d’allarme delle volontarie del gattile “A-Mici” di Albissola: “Abbiamo bisogno di aiuto, alla struttura servono lavori urgenti”

Albissola Marina. Le volontarie del rifugio per gatti “A-Mici” di Albissola Mare lanciano un grido d’allarme: “Abbiamo bisogno di aiuto, subito. Alcuni lavori urgenti alle strutture del gattile non sono più rimandabili”.

A ricostruire la storia della struttura è l’Osservatorio Savonese Animalista, che rilancia il grido d’allarme delle volontarie: “Il gattile è nato nel 2003 grazie alla dedizione instancabile di volontarie storiche come Elda Fossati, Maria Pia Robatto e poche altre, sostenute all’epoca dalla sezione savonese dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). Cibo, cure veterinarie, medicinali, parte della manutenzione: tutto veniva garantito. Finché il 23 dicembre 2020, senza spiegazioni chiare e trasparenti, il consiglio direttivo della sezione Enpa di Savona è stato sciolto dalla sede centrale. Il nuovo consiglio, sempre sostenuto dalla sede centrale, oltre ad iniziare a vendere gli immobili della sezione, ha decretato la chiusura del rifugio, adducendo motivazioni facilmente smontabili: presunta frana, inesistenti opposizioni del Comune e insanabili irregolarità, tutte poi smentite dai fatti. E’ paradossale che l’Enpa, la cui missione istituzionale è creare rifugi e non chiuderli, agisca con logiche che sanno di altro”.

“Eppure, grazie alla tenacia delle volontarie, la gestione è stata riconquistata. E da allora, tra mille difficoltà, si è andati avanti: con cuore, sudore e tasche sempre più vuote. Ma ora serve uno scatto collettivo. Non chiediamo miracoli, ma solidarietà vera per il gattile ‘A-Mici’: manodopera, materiali, donazioni, tempo, condivisione. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. Non possiamo più permettere che a vincere sia l’indifferenza o, peggio, la burocrazia. Aiutare il gattile non è solo un atto d’amore verso i gatti. È un atto di civiltà”.