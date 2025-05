Il Gasl Fish Liguria ad “Azzurro Pesce d’Autore” con laboratori, attività per famiglie e un salotto social per raccontare la pesca e il territorio

Andora. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, il Gasl Fish Liguria sarà presente al porto turistico di Andora, tra i protagonisti di “Azzurro Pesce d’Autore”, manifestazione dedicata alla valorizzazione del pesce locale, alla cultura del mare e alla promozione delle tradizioni liguri legate alla pesca. Un’occasione importante per incontrare il pubblico, raccontare progetti e mettere in rete esperienze che uniscono sostenibilità, territorio e comunità costiere.

Durante l’evento, il Gal organizzerà una serie di laboratori interattivi per famiglie, con attività pensate per sensibilizzare bambini e adulti alla conoscenza del mare e delle risorse ittiche, attraverso giochi educativi, esperienze sensoriali e momenti di scoperta.

Accanto a queste iniziative, spazio ai laboratori con il pesce, vere e proprie dimostrazioni pratiche che coinvolgeranno esperti, cuochi e ittiturismi con la partecipazione di pescatori in attività legate alla lavorazione, preparazione e valorizzazione del pescato locale, con particolare attenzione alla stagionalità e alla sostenibilità.

Grande novità sarà il Salotto Social: un luogo d’incontro aperto al pubblico dove si alterneranno interviste in diretta con pescatori, operatori del settore, rappresentanti istituzionali, associazioni e portatori di interesse. Un format dinamico e partecipato, pensato per favorire il dialogo e la condivisione, che verrà trasmesso anche attraverso i canali social del Gasl Fish Liguria, per raggiungere un pubblico più ampio e coinvolgere le nuove generazioni.

Dichiarazione del Vice Presidente del Gasl Fish Liguria Augusto Comes: “Il nostro compito come Gasl Fish è quello di sostenere le comunità costiere, valorizzando l’intero comparto ittico regionale e il patrimonio ittico locale, ma anche promuovendo una visione integrata tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente marino. Perché sostenere la pesca oggi significa non solo salvaguardare un settore produttivo strategico, ma anche difendere un’identità, un sapere antico e una filiera che può e deve guardare al futuro con fiducia. Eventi come questo sono fondamentali: ci permettono di raccontare, di educare e di far vivere al grande pubblico l’eccellenza del nostro pescato e l’unicità delle nostre ricette. Ma soprattutto sono l’occasione per fare rete e creare sinergie: tra istituzioni, operatori ittici, operatori del turismo, chef, cittadini e giovani.”

Con la sua presenza ad “Azzurro Pesce d’Autore”, il Gasl Fish Liguria conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio marittimo della regione, nel sostegno alle economie costiere e nella diffusione di una cultura della pesca rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali.