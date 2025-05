Il Finale si salva ai playout, Belvedere: “Come vincere un campionato: godiamocela, poi penseremo al futuro”

Ventimiglia. “È un risultato che vale quanto una vittoria di campionato“. Comincia così il commento di Roberto Belvedere dopo gli ultimi novanta minuti della stagione, quelli della sfida di ritorno dei playout nei quali il Finale si è guadagnato la permanenza in Promozione.

C’è soddisfazione e sollievo da parte dal direttore sportivo giallorossoblù: “Abbiamo vissuto una stagione a dir poco difficile, ma siamo stati bravi a raggiungere i play-out e a giocarli con intelligenza, esprimendo anche un discreto calcio. Considerando entrambe le partite, credo che il risultato sia ampiamente meritato”.

La squadra di Delfino ha dato dimostrazione di grande carattere in queste ultime uscite, dandone continuità nella fase decisiva dei playout. Ieri a Ventimiglia, infatti, gli aspetti caratteriali sono stati fondamentali per portare a casa l’obiettivo: “Questi ragazzi hanno qualità e carattere, ne sono convinto fin dall’inizio. Altrimenti significherebbe demolire il lavoro fatto dalla società e da me stesso nella scelta di questi giocatori. L’arrivo di mister Delfino, con la sua esperienza, ha portato maggiore tranquillità, più compattezza e, con un pizzico di fortuna, le cose sono andate per il verso giusto. Quindi, bene così”.

“Sicuramente all’inizio dell’anno eravamo partiti bene con mister Brignoli e avevamo ottenuto buoni risultati, poi alcune vicissitudini ci hanno fatto regredire e le cose sono peggiorate -commenta -. Con Scalia abbiamo fatto discretamente; è ancora un giocatore, ma secondo me ha un grande futuro da allenatore, perché è uno che capisce di calcio. Se deciderà di intraprendere questa strada, potrà fare molto bene”.

Sul futuro: “Dovrò parlare con la società per capire cosa vorranno fare. Io prenderò le mie decisioni, vedremo. Intanto godiamoci questa vittoria, poi si vedrà cosa succederà“.