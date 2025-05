Il Finale batte 3-1 il Ventimiglia e si prende l’andata dei playout, Delfino: “Prestazione ottima, ma non è stato fatto nulla”

Finale. A novembre un rotondo 8-1, a marzo la vittoria negli ultimi minuti, oggi il primo passo significativo verso la salvezza. Il Finale batte ancora una volta il Ventimiglia, con un 3-1 che permette ai giallorossoblù di vincere l’andata dei playout. Si decide tutto tra fine primo tempo e inizio ripresa: al 43′ apre le marcature Trevisano, al 47′ raddoppia Halaj e poi al 55′ il tris di Dagnino. Tiene vive le speranze dei granata il gol di Sparma al 77′, ma per la squadra di Massullo la strada è in salita. La cura Giancarlo Delfino, come l’anno scorso, avvicina sensibilmente la linea del traguardo.

Il tecnico commenta nel post partita la sua soddisfazione, pur mantenendo alta la guardia in vista del ritorno di settimana prossima. “La prestazione – afferma il mister – è stata ottima, ma non abbiamo fatto ancora nulla. I ragazzi hanno dato l’anima ed è questo che contava. Sono contento, ma non è ancora finita”.

Tuttavia, il mister giallorossoblù analizza anche l’imperfezione che ha portato al gol del 3-1, rete che aumenta l’interesse verso gara-2. Infatti Delfino dichiara: “Sono dispiaciuto per il gol preso perché nasce da una situazione evitabile. Purtroppo un mio giocatore si è fatto male e ho dovuto fare un cambio su un calcio d’angolo, cosa che di solito non faccio”.

Di seguito le formazioni della partita:

Finale: Scalvini, Caligaris, V. Brollo, Ballone, Arzarello, Taku, Dagnino, Nazarenko, Halaj, Bertozzi, Trevisano. A disposizione: Martinetti, Pastorino, Belvedere, Cafarotti, G. Brollo, Palumbo, Renda, Risso, Mallarino. Allenatore: Giancarlo Delfino.

Ventimiglia: Haderbache, Berruti, Addiego, Cassini, Zampella, Ierace, Ala, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Rea. A disposizione: Fiorini, Pianese, Giglio, Bastita, Verordi, Bertone, Bacigaluppi, Madafferi, Romeo. Allenatore: Gianfranco Massullo.