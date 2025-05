Il consigliere Casella: “Strada per Testico, ora urgente sistemare il muro a rischio crollo”

Alassio. “Chi ben inizia è a metà dell’opera. Ma adesso è il momento di concluderla, quest’opera, altrimenti il rischio di un crollo continuerà a incombere sulla strada per Testico”. Jan Casella, consigliere regionale e comunale, ribadisce l’urgenza di mettere in sicurezza il muraglione pericolante sulla strada provinciale 18 per Moglio, prima che sia troppo tardi.

“Finalmente, dopo anni di proteste e segnalazioni, gli abitanti di Moglio e della zona collinare hanno ottenuto l’inizio dei lavori per sistemare l’area a rischio di crollo. Decisiva è stata la raccolta di firme, depositata nelle scorse settimane, che ha spinto le autorità competenti ad agire in modo concreto. È giusto ringraziare i cittadini per la pazienza e il senso civico con cui hanno accettato i disagi per la chiusura momentanea della strada. Adesso si tratta di concludere l’intervento già iniziato, col consolidamento del muro che rischia di crollare in caso di ritardi”, sottolinea Jan Casella.

“La rimozione degli alberi pericolanti è avvenuta in tempi rapidi grazie alla proficua collaborazione coi tecnici della Provincia. Personalmente ho agito da tramite tra le esigenze della popolazione e quelle di chi doveva realizzare i lavori, riuscendo a modificare l’orario di chiusura della strada e a ottenere una postazione della Croce Bianca, cui va il nostro sentito ringraziamento per avere mantenuto un’ambulanza a Moglio durante l’interruzione del traffico, in modo da intervenire prontamente in caso di emergenze”, ricorda il consigliere di opposizione.

“Ovviamente è doloroso vedere abbattere degli alberi, ma è stato un taglio necessario perché si trattava di piante pericolanti, che costituivano un grave pericolo. A breve inizieranno i lavori di asfaltatura, dopodiché ci auguriamo che sia eliminato anche il rischio di crollo del muraglione, completando così un’opera attesa da anni”, dichiara Casella.