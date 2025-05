Il Cisano è in Prima Categoria: battuto ai playoff il Pietra Ligure U21

Cisano. Sono giorni di festa al Giovanni Raimondo di Cisano: il club è promosso in Prima Categoria. Dopo la rifondazione del club e la ripartenza dalla Seconda Categoria, questa annata è stata favorevole per la squadra allenata da Porcella che, dal prossimo anno, potrà nuovamente accomodarsi in Prima Categoria.

Un percorso lineare e quasi mai discontinuo quello affrontato dalla squadra in campionato. Solamente due sconfitte in campionato contro la vincitrice del torneo, il Bordighera, seguite da due pareggi entrambi con il Pietra Ligure U21 e poi solo vittorie, per concludere il campionato a 44 punti e a -5 dal primo posto.

Una squadra composta da diversi giocatori di totale esperienza, come i due marcatori della sfida playoff contro il Pietra Ligure U21: Rossignolo e Antonelli. Le due reti ribaltano il risultato iniziale in favore dei pietresi firmato da Ferraro, per mandare in estasi tutta la squadra al termine dei novanta minuti.

Il prossimo anno ci saranno quindi diversi match attesti nella categoria superiore: i derby contro la San Filippo Yepp e Vadino o Albenga (qui l’articolo per la possibile partnership) e l’atteso doppio confronto con il Bordighera mai battuto quest’anno. La stagione della squadra però, non è ancora finita. Per arricchire ancora di più questa grande annata, mancherebbe ancora la finale di Coppa Liguria contro il Borgo Rapallo 98, per scrivere una indelebile pagina di storia del club.