Il campionato è chiuso: tutti i verdetti dalla Serie D alla Seconda Categoria

Serie D

L’Albenga che si è ritirato è ormai un fatto arcinoto. Per il club dei dirigenti Candela e Bisazza c’è la procedura fallimentare. Sul campo, il Vado disputerà per il terzo anno consecutivo i playoff. La società del presidente Tarabotto sfiderà il Gozzano in casa al Chittolina. L’altra semifinale è NovaRomentin Lavagnese. Epilogo amaro per la Cairese, che non ha evitato i playout. Al Cesare Brin sarà sfida al Chieri. In 90 minuti i gialloblù potrebbero consolidare la categoria come da piani societari o ritornare al punto di partenza, ovvero in Eccellenza. Retrocedono Borgaro e Fossano.

NovaRomentin 5- Asti 0, Bra 1 – Sanremese 3, Cairese 4 – Ligorna 1 (la cronaca), Chieri 3 – Borgaro 1, Chisola 5 – Fossano 0, Derthona 0 – Vado 2, Gozzano 1 – Città di Varese 1, Lavagnese 0 – Saluzzo 0. Vogherese 3 – Oltrepò 1. Riposa: Imperia.

Classifica: Bra 78, NovaRomentin 71, Vado e Gozzano 65, Lavagnese 64, Città di Varese 62, Ligorna 58, Chisola e Saluzzo 50, Sanremese e Asti 45, Derthona 44, Oltrepoò 40, Imperia 38, Vogherese e Cairese 37, Chieri 31, Borgaro 28, Fossano 26.

Eccellenza

Il Celle Varazze festeggia la storica promozione in Serie D. In due anni dalla Promozione al quarto campionato nazionale. Il Rivasamba riesce a evitare i playoff del girone e vola direttamente alla fase nazionale. Retrocedono direttamente la Praese e il Serra Riccò. Sarà playout tra Angelo Baiardo e Molassana Boero.

Arenzano 4 – Campomorone 7, Angelo Baiardo 3 – Golfoparadiso 0, Athletic Club 1 – Celle Varazze 3 (la cronaca), Genova Calcio 6 – Taggia 3, Molassana 4 – Bogliasco 0, Pietra Ligure 1 – Rivasamba 4 (la cronaca), San Francesco Loano 4 – Praese 0 (la cronaca), Voltrese Voltur 3 – Praese 1.

Classifica: Celle Varazze 72, Rivasamba 70, Pietra Ligure 53, Bogliasco 46, Voltrese 44, Taggia 41, Campomorone 40, San Francesco Loano, Golfoparadiso, Athletic e Arenzano 37, Genova Calcio 36, Angelo Baiardo 35, Molassana 34, Praese 27, Serra Riccò 16.

Promozione “A”

L’anno dei “doppi salti”, come il Celle Varazze anche il Millesimo dopo vince il suo secondo campionato di fila. Alle spalle, spicca un’altra valbormidese. La Carcarese chiude seconda e riesce ad accedere direttamente alla finale playoff del suo girone grazie ai 10 punti di vantaggio sulla Sampierdarenese. Sfiderà la vincente tra Sestrese e Pontelungo. In coda, retrocedono direttamente Cella e Argentina Arma. Tra Ventimiglia e Finale sarà sfida ai playout per mantenere la categoria.

Finale 2 – Cella 1, Legino 0 – Carcarese 0, New Bragno 2 – Argentina Arma 3, Sampierdarenese 1 – Pontelungo 1, San Cipriano 2 – Albissole 2, Ventimiglia 2 – Ceriale 1, Sestrese 5 – Little Club James 3.

Classifica: Millesimo 71, Carcarese 65, Sestrese 62, Pontelungo 57, Sampierdarenese 55, Albissole 44, Ceriale 43, Legino 37, Superba 35, San Cipriano 33, Little Club James, New Bragno e Ventimiglia 32, Finael 27, Cella 21, Argentina Arma 19.

Prima Categoria “A”

Servirà un’appendice per decidere chi vincerà il campionato: Baia Alassio e Ospedaletti andranno allo spareggio visto che hanno chiuso a pari punti. Anche in questo campionato, il ritiro del Borgio Verezzi ha da tempo reso noto il nome della prima retrocessa. La scorsa settimana è sceso il Mallare. Si salva il Dego nonostante i 6 punti di penalizzazione. L’Imperiese è la terza formazione a scendere direttamente in Seconda Categoria. Camporosso e Golfo Dianese disputeranno la semifinale playoff per poi incontrare la perdente dello spareggio per la Promozione diretta.

Mallare 2 – San Filippo 1, Borghetto 1 – Altarese 1, Camporosso 3 – Virtus Sanremo 1, Dego 1 – Oneglia 0, GolfoDianese 4 – Cengio 3, Imperiese 0 – Ospedaletti 3, Vadino 2 – Andora 2.

Classifica: Ospedaletti e Baia Alassio 65, Camporosso 63, Golfo Dianese 58, Andora 50, Cengio 43, San Filippo Yepp 40, Altarese 35, Vadino 32, Borghetto 27, Dego (-6) 24, Virtus Sanremo 23, Oneglia 22, Imperiese 15, Mallare 12.

Prima Categoria “B”

Nelle scorse settimane Savona ha vinto il campionato mentre la Letimbro è retrocessa in Seconda Categoria. Ieri è retrocessa in Seconda Categoria la Vadese. Giocherà i playout la Spotornese, che da posizione favorevole disputerà lo spareggio per restare in categoria contro lo Sciarbo&Cogo. Playoff tutti genovesi, con le sfide Masone – Multedo e Olimpic – Campese.

Multedo 1 – Bolzanetese 0, Old Boys Rensen 4 – Campese 6, Rossiglionese 0 – Vecchiaudace Campomorone 1, Savona 2 – Olimpic 2, Sciarbo&Cogo 9 – Letimbro 1, Speranza 1 – Pegli Lido 1, Spotornese 1 – Masone 3, Vadese 1 – Quiliano&Valleggia 2.

Classifica: Savona 75, Masone 67, Campese 66, Olimpic 65, Multedo 63, Speranza 49, Bolzanetese 43, Old Boys Rensen 40, Quiliano&Valleggia 39, Rossiglionese 38, Vecchiaudace Campomorone 27, Pegli Lido 26, Spotornese 23, Sciarbo&Cogo 22, Vadese 16, Letimbro 12.

Seconda Categoria “A”

Vittoria del Bordighera, la finale playoff tra il Cisano e il Pietra Ligure U21. La giovane formazione pietrese si conferma ad alti livelli anche quest’anno dopo la vittoria del campionato dello scorso anno. Non essendoci la Terza Categoria retrocede virtualmente il San Bartolomeo. Il playout per decidere la seconda retrocessa virtuale sarà tra Real Santo Stefano e San Bartolomeo Cervo.

Riva Ligure 1 – Pietra Ligure U21 2, San Bartolomeo 1 – Vallecrosia Academy 7, Villanovese 3 – Real Santo Stefano 2, Bordighera 2 – Golfo Dianese 0, Cisano 3 – Praese “b” 0 (a tavolino).

Classifica: Bordighera 49, Cisano 44, Pietra Ligure U21 42, Villanovese 34, Vallecrosia 30, Praese (-1) 26, Riva Ligure 10, Real Santo Stefano e Golfo Dianese 8, San Bartolomeo Cervo (-1) 6.

Seconda Categoria “B”

La Veloce torna in Prima Categoria, chi la seguirà? La Virtus Don Bosco accede direttamente alla finale playoff per gli otto punti di vantaggio sul Sassello. La semifinale sarà tra Priamar Liguria e Nolese. Retrocede il Cengio “b”, semifinale playout tra Plodio e Rocchettese. All’ultimo atto per evitare la retrocessione sulla carta il Murialdo.

Bardineto 3 – Murialdo 0, Cengio “B” 0 – Nolese 3, Pallare 4 – Quiliano&Valleggia 0, Priamar Liguria 4 – Veloce 0, Rocchettese 1 – Plodio 3, Virtus Don Bosco 2 – Sassello 1.

Classifica: Veloce 48, Virtus Don Bosco 45, Priamar Liguria 42, Nolese (-3) 41, Sassello 37, Pallare 35, Bardineto 31, Quiliano&Valleggia 30, Plodio 24, Rocchettese (-2) e Murialdo 19, Cengio 1.