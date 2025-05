Il 24 maggio la prima “Festa dello Sport” del Lions Club Loano: una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione

Loano. E’ in programma sabato 24 maggio la prima Festa dello Sport promossa dal Lions Club Loano Doria. Sarà “un’occasione speciale per celebrare i valori autentici dello sport: impegno, passione, inclusione e crescita personale”.

“Dalle 9 alle 12 vi aspettiamo presso la piscina esterna del Doria Nuoto Loano per la prima edizione della Festa dello Sport, organizzata dal Lions Club Loano Doria in collaborazione con il Doria Nuoto Loano e con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Loano. Un’intera mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione: le società sportive locali animeranno gli spazi della piscina all’aperto, offrendo dimostrazioni, attività e momenti di incontro con atleti, tecnici e appassionati. I ragazzi potranno sperimentare diverse discipline e scoprire le tante opportunità che il panorama sportivo di Loano offre”.

“Lo sport è scuola di vita: insegna il rispetto, l’impegno, la costanza e il gioco di squadra. È un ponte tra generazioni e un linguaggio universale capace di unire. Durante l’evento verranno anche consegnati alle società partecipanti un riconoscimento simbolico per il loro contributo e per l’esempio che rappresentano per i giovani. Il Lions Club Loano Doria si impegna affinché questa manifestazione diventi un appuntamento fisso, una vera e propria tradizione cittadina che promuova i valori positivi dello sport e ne favorisca la diffusione tra tutte le età”.