Il 22 maggio Savona torna a festeggiare santa Rita

Savona. Giovedì 22 maggio Savona festeggerà santa Rita da Cascia, monaca agostiniana canonizzata da papa Leone XIII nel 1900. La Chiesa Nostra Signora della Consolazione e Santa Rita, nell’Oltreletimbro, aprirà alle ore 8. Seguirà la preghiera e la benedizione delle rose: quest’ultima si ripeterà per tutta la giornata fino alle 19.

Alle 10:30 sarà possibile ricevere il sacramento della penitenza (confessioni), alle 11 sarà officiata la messa, a mezzogiorno si reciterà la “Supplica a Santa Rita” e alle 18 sarà celebrata nuovamente la funzione religiosa. I riti e la distribuzione delle rose ai fedeli saranno possibili grazie alla collaborazione dell’Arciconfraternita Santissima Trinità.

Intanto prosegue l’edizione 2025 di “OltreFest”, rassegna di eventi, spettacoli e laboratori ad offerta libera per sostenere le attività del Comitato di Quartiere Oltreletimbro in occasione della memoria liturgica di santa Rita. Proprio il 22 maggio alle 16:30 nell’oratorio della Parrocchia San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti 2, il professor Santino Nastasi condurrà la conferenza “Tra rose e papi”, promossa dalle associazioni La Rosiera e doMani.

Venerdì 23 maggio alle 16 nell’area della Torre San Michele (“Matitino”), in piazza santa Cecilia, ci saranno merende e giochi per bambini offerti dal Centro Auser Il Matitino e Piedibus Astengo – XXV Aprile.