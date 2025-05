IFL, piove sui Pirates: vincono i Lazio Marines per 38 a 10

Roma. Brutta sconfitta per 38-10 della squadra albisolese, la quale con un solo quarterback a mezzo servizio (Burato finalmente si rivede in campo per lunghi tratti) concede ben 5 turnover ai padroni di casa dei Lazio Marines. Tra fumble e intercetti su passaggi spesso troppo profondi, la forte difesa romana va a nozze e inchioda, oltre al risultato sul tabellone del Dabliu Eur Field, anche la defense pirata a rimanere per lunghi tratti sempre in campo.

Il risultato poteva essere ancora peggiore visto che i Marines si vedono negare 2 TD (uno su Pick Six di Cascio), dalla crew arbitrale.

L’asse tutto americano Norwood-Thornton crea scompiglio nella secondaria pirata come già avevamo previsto, che concede 3 TD pass al forte numero 5 laziale, mentre Norwood in stato di grazia quest’oggi mette a segno 2 TD rush.

Di fatto la gara termina nel terzo quarto, quando ancora la connessione tra lo 0 e il 5 dei Marines non concede respiro alla difesa ospite.

Di Impallomeni il field goal che sigilla il risultato sul 38 per Lazio.

Gregorini anche lui su field goal e la splendida giocata di Bologna sul finire di gara (Pick Six di oltre 50 yds) regalano ai liguri gli unici 10 punti di giornata.

Lazio si porta così sul 3-5 aspettando le Aquile Ferrara tra 15 giorni, oggi in bye week, mentre per Albisola sabato alle 16 difficile trasferta in quel di Varese contro gli Skorpions.

La pioggia diventa a tratti incessante sui Pirates quando prima Brady e poco dopo Amparo si vedono costretti a dare forfait per il proseguo della gara a causa di due brutti infortuni. Caviglia per Brady e spalla per Amparo.

Sicuramente una prima stagione IFL veramente sfortunata per i Pirates, i quali ogni domenica devono cedere “pezzi” pregiati agli avversari, dopo gli ennesimi due infortuni.

Note positive per coach Giuso Delalba sicuramente le mani sicure di Matteo Fusetti, bellissima costante in attacco, ma soprattutto un Alessandro Bologna MVP indiscusso di questa stagione pirata, guarnita oggi con la prima pick six dei Pirates nel campionato maggiore.

Lazio non aveva mai segnato più di 28 punti quest’anno mentre i Pirates nel loro tallone d’achille, ovvero il primo quarto, rimangono ancora a zero di punti. Solo nel secondo quarto Albisola inizia ad ingranare la marcia e a giocare senza timori a football americano.

Il record per i liguri è ora sul 1-6 e diventa cruciale agli occhi di tutti l’ultima gara della stagione, che si terrà in casa tra le mura amiche del Pirates Field contro Ferrara, ma ora testa e cuore per la sfida del Franco Ossola di Varese di sabato prossimo.