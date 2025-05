IC Albisole, sabato 10 maggio torna l’AlbiRun: riecco uno degli eventi di punta del calendario scolastico dell’istituto

Albisola Superiore/Albissola Marina. Aprile è stato un mese ricco di successi e di soddisfazioni per l’istituto secondario di primo grado albisolese. Giovedì 10 aprile infatti, presso il campo “Fontanassa” di Savona, si è svolta la fase provinciale dei campionati studenteschi di atletica su pista 2024/2025. Gli alunni dell’IC Albisole, accompagnati dal professor Davide Costa e dalla professoressa Barbara Trinchero oltre che dai collaboratori tecnici dell’Atletica Alba Docilia Stefano Freccero, Martina Stranieri, Davide Giusto e Rebecca Marchetti, hanno ben figurato in tutte le categorie ed in tutte le specialità presenti.

Nella categoria Ragazzi decimo posto per Alessandro Mazza nei 60m (10”42) e Michele Freccero nei 600m (2’27”43), medaglia di bronzo per Davide Gaiezza nel salto in lungo (3,70m) e ottava piazza per Elia Frumento nel lancio del vortex (28,62m). Nella categoria Ragazze invece terzo posto per Sofia Ravetta nei 60m (9”69) e Camilla Checcucci nei 600m (2’14”63), mentre Aurora Carazzone nel salto in lungo (3,62m) e Linda Ravera nel lancio del vortex (18,53m) si sono classificate rispettivamente quinta e ottava.

Nella categoria Cadetti nono posto per Leo Sebastiano Fotia negli 80m (12”32), medaglia d’argento per Gabriele Bubici nei 1000 metri (3’16”90), quinta piazza per Andrea Gaiezza nel salto in lungo (3,95m), sesto posto per Tommaso Bonetto nel salto in alto (1,30m), quinto posto per Vittorio Aramini nel lancio del vortex (42,72m) e quarto posto per Emanuele Carriere nel getto del peso (7,30m). Inoltre a distinguersi positivamente è stata anche la staffetta 4x100m composta da Gaiezza, Aramini, Bonetto e Fotia (57”84), la quale si è classificata in quinta posizione. In virtù di questi risultati, la squadra dell’Istituto Comprensivo Albisole è risultata essere al quarto posto su undici istituti partecipanti.

Nella categoria Cadette invece spiccano l’ottavo posto di Camilla Delbene negli 80m (12”74) e gli entusiasmanti titoli provinciali conquistati da Estella Bormida, la quale ha vinto i 1000 metri con il tempo di 3’30”45 e Giulia Freccero, che ha fatto suoi gli 80m ostacoli in 15”96. Inoltre è arrivata una medaglia di bronzo per Giovanna Frumento nel salto in lungo (3,93m) e Sara Fazio nel salto in alto (1,20m), un argento per Marta Catzeddu nel lancio del vortex (40,62m) e un bronzo per Milena Giacchino nel getto del peso (6,21m). Infine a vincere una splendida medaglia d’argento è stata anche la staffetta 4x100m formata da Delbene, Fazio, Frumento e Freccero con l’ottimo tempo di 59”02. Il medagliere finale recita sette podi su otto discipline, un risultato che ha permesso alla squadra di qualificarsi alla fase regionale, andata in scena martedì 29 aprile a Celle Ligure presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”.

In occasione di questa competizione, negli 80m Paolina Palmieri ha sostituito Camilla Delbene (impossibilitata a partecipare perchè impegnata in una gita scolastica) ben figurando con un decimo posto grazie al crono di 12”85. Negli 80m ostacoli invece Giulia Freccero ha centrato la finale con il secondo tempo assoluto (14”88) chiudendo la competizione con il quinto posto regionale (15”89). Inoltre, nei 1000m, l’IC Albisole ha celebrato il sesto posto ottenuto da Estella Bormida che, condizionata da un infortunio muscolare, ha terminato la gara in 3’42”06. Nel salto in lungo poi, sfondando il muro dei 4 metri (4,02m), a sfiorare il podio è stata Giovanna Frumento, questo mentre Sara Fazio ha ottenuto l’ottavo posto nel salto in alto con la misura di 1,25m. Nei lanci per di più è arrivata una medaglia di bronzo per Marta Catzeddu (vortex) con la misura di 42m e l’ottava piazza di Milena Giacchino con 6,42m. Infine la staffetta 4x100m composta da Catzeddu, Fazio, Frumento e Freccero si è classificata al quarto posto con il crono di 58”97. Grazie ai risultati appena elencati, l’Istituto Comprensivo Albisole è riuscito a confermarsi per il secondo anno consecutivo al terzo posto regionale.

Soddisfatto il professor Davide Costa, il quale ha commentato: “Mi complimento con ragazzi, ragazze e Cadetti per l’ottima fase provinciale disputata. Sono inoltre entusiasta della conferma nella top 3 regionale della nostra squadra Cadette. Mi auguro con tutto il cuore che queste ragazze (tra cui sei su otto il prossimo anno andranno alle superiori, ndr) continuino a coltivare la passione per l’atletica e per le competizioni studentesche anche negli anni a venire. Non sarà facile sostituire questo zoccolo duro che per due anni ha fatto la differenza in tutte le competizioni, ma siamo fiduciosi e ci proveremo”.

Tuttavia non finisce qui: sabato 10 maggio tornerà l’ormai consueto appuntamento con l’AlbiRun, manifestazione sportiva organizzata dall’IC Albisole giunta quest’anno alla quarta edizione. L’evento, tra le altre cose, vedrà anche la consegna ufficiale da parte delle alunne in gara nella categoria Cadette del trofeo vinto alle fasi regionali dei campionati studenteschi nelle mani della Dirigente scolastica Maria Rosalba Malagamba.

“Purtroppo – spiega il professor Davide Costa, ideatore dell’evento – per ragioni di coesistenza con un’altra manifestazione che si svolgerà per la prima volta in contemporanea occupando la passeggiata ‘Eugenio Montale’ di Albisola Superiore, quest’anno ci siamo trovati costretti a ridimensionare il percorso che vedrà la sua partenza in Piazza Tullio d’Albisola (antistante la spiaggia libera attrezzata prima del ponte Sansobbia) impegnando la tratta Piazzale Marinetti – “Lungomare degli Artisti” per una distanza complessiva di circa 2,5 km. L’invito agli studenti e alle studentesse (oltre ai relativi genitori) è di partecipare numerosi ad uno degli eventi di punta del nostro istituto. Ancora una volta ringrazio i Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina, l’Atletica Alba Docilia, la Conad di Albissola Marina, la Decathlon di Vado Ligure, il Lions Club “Alba Docilia”, la nostra Dirigente ed i miei colleghi che sostengono ormai da quattro anni questa splendida iniziativa.”