Alassio. In occasione della manifestazione “Alassio Pet Lover”, dedicata al mondo degli animali da compagnia in corso nella cornice della riviera ligure, i Vigili del fuoco della Liguria hanno partecipato attraverso la presenza del proprio nucleo cinofilo regionale.

Tre unità cinofile operative, accompagnate dai loro conduttori, hanno preso parte all’evento, suscitando grande interesse da parte del pubblico.

Oltre ai cani addestrati per le operazioni di ricerca e soccorso, sono state esposte alcune delle attrezzature normalmente utilizzate durante gli interventi in scenari di calamità, illustrando al pubblico il lavoro quotidiano svolto dai Vigili del fuoco in collaborazione con questi preziosi compagni a quattro zampe.

Particolare attenzione ha suscitato la clinica veterinaria mobile, un mezzo allestito specificamente per fornire assistenza sanitaria ai cani impegnati nelle emergenze. Si tratta di un’unità unica nel suo genere, non solo in Italia ma anche a livello europeo: un vero e proprio ospedale su ruote, progettato per operare direttamente nei luoghi colpiti da disastri naturali, garantendo cure tempestive e specialistiche ai cani da soccorso.

“Alassio Pet Lover” si conferma così un’importante occasione di sensibilizzazione verso il ruolo fondamentale che gli animali, e in particolare i cani da soccorso, svolgono nelle operazioni di protezione civile. Un momento di incontro tra istituzioni, cittadini e appassionati del mondo cinofilo, all’insegna della cooperazione, della solidarietà e del rispetto per gli animali”.

“I Vigili del fuoco ringraziano gli organizzatori per l’invito e rinnovano il proprio impegno nella diffusione della cultura della sicurezza, della tutela del benessere animale e del lavoro congiunto tra uomo e cane nelle operazioni di soccorso tecnico urgente”.

Curiosità: Lo sapevate che i cani da soccorso dei Vigili del Fuoco imparano… giocando? L’addestramento, infatti, si basa tutto sul gioco: ogni esercitazione finisce con una bella ricompensa, che di solito è il loro gioco preferito – una pallina, un pupazzetto o anche solo tante coccole! Un metodo efficace e divertente che rafforza il legame con il conduttore e rende i nostri eroi a quattro zampe ancora più motivati quando si tratta di salvare vite.