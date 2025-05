I più importanti tagli al Budget NASA dal 2025 avranno un impatto sull’industria spaziale italiana

Con la notizia della pubblicazione del bilancio proposto per l’anno fiscale 2026 dall’amministrazione Trump, che prevede una drastica riduzione del budget destinato alla NASA non solo la comunità scientifica ma anche le industrie del settore tengono il fiato sospeso. Infatti, dai 24,8 miliardi di dollari dell’anno precedente l’agenzia spaziale americana passerà a soli 18,8 miliardi, segnando un taglio del 24% e il livello più basso di finanziamento dal 2015.

Questo ridimensionamento mette in seria difficoltà numerosi programmi scientifici e tecnologici di rilevanza globale: il ritorno di campioni marziani del Mars Sample Return, lo sviluppo del telescopio spaziale Nancy Grace Roman, il completamento della capsula Orion e del razzo SLS, fino alla realizzazione della stazione lunare Gateway, parte del programma Artemis. I tagli potrebbero rallentare, rinviare o cancellare del tutto alcuni di questi progetti, con ricadute a catena anche per i partner internazionali, tra cui l’Italia. Il budget tagliato sancisce il fallimento del programma Space Launch System (SLS) che dopo il terzo volo verrà definitivamente abbandonato dopo anni di ritardi, intoppi e problemi irrisolti. Verranno quindi dirottate le risorse verso sistemi di trasporto commerciali (leggasi principalmente SpaceX, nonostante ancora Starship non sia un mezzo pronto all’uso). La nuova corsa allo spazio con l’obiettivo di tornare sulla Luna e portare il primo uomo su Marte prima dei cinesi, da parte degli Stati Uniti si è tradotta in un rastrellamento di tutte le risorse dai programmi ritenuti non essenziali, questo ha però una conseguenza devastante sull’aspetto scientifico ed umano delle attività spaziali. Perché se da una parte vengono tagliati i programmi citati in precedenza, viene anche tagliato il programma definito “woke” per l’inclusione nell’ambito STEM delle minoranze (un taglio da 143 milioni di dollari), che si traduce nella polverizzazione del sogno americano e spaziale per chissà quanti giovani fragili e vulnerabili dal punto di vista socio-economico.

I tagli comunque colpiranno pesantemente anche il nostro paese: L’Italia è uno degli attori principali in Europa nel settore spaziale e svolge un ruolo chiave in numerosi programmi NASA attraverso la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). In particolare, Thales Alenia Space Italia, con sede a Torino, è una delle principali aziende coinvolte nella costruzione di moduli pressurizzati che dovevano comporre il Lunar Gateway (Il modulo HALO, tra l’altro, è già stato spedito negli USA).

Thales Alenia ha già costruito moduli per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e rappresenta un centro di eccellenza mondiale nella realizzazione di habitat spaziali. I tagli alla NASA mettono a rischio i contratti in corso o in via di assegnazione, rallentando la produzione e generando incertezza sugli investimenti futuri. Ciò potrebbe compromettere l’occupazione di centinaia di tecnici, ingegneri e ricercatori specializzati, con un impatto negativo anche sull’indotto. Anche la cancellazione di Mars Sample Return avrà un impatto sull’Italia, che tramite ASI ed ESA coinvolgeva numerosi centri di ricerca e università italiane per lo sviluppo della strumentazione scientifica necessaria al completamento della missione. Tagliando il programma, questi centri di ricerca probabilmente perderanno non solo i fondi, ma anche esperienza ed opportunità di acquisire ulteriore know-how.

Anche Leonardo S.p.A., attraverso la partecipazione in Thales Alenia e altre filiere, risentirebbe della diminuzione delle opportunità di cooperazione transatlantica. Con la dismissione anticipata della Stazione Spaziale Internazionale richiesta dagli USA e il rallentamento delle operazioni, anche qui vi sarà una contrazione economica ma anche di competenze per tutto l’indotto.

L’ESA comunque sta studiando delle contromosse e recentemente ha dichiarato che sta “valutando con attenzione” le implicazioni dei tagli e discuterà una possibile ricalibrazione dei propri impegni nel Consiglio Ministeriale dell’11-12 giugno. Una possibilità concreta è che l’Europa decida di finanziare direttamente alcune componenti lasciate scoperte dalla NASA, rafforzando la propria autonomia strategica nello spazio.

Anche il governo italiano è chiamato a riflettere su come sostenere la competitività del comparto. Una maggiore sinergia tra pubblico e privato, l’espansione delle missioni nazionali e una più forte cooperazione con altri partner internazionali (come India e Emirati Arabi Uniti) potrebbero essere vie percorribili per mitigare gli effetti della frenata americana.

