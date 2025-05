Savona. Non si ferma l’escalation di spaccate avvenute nella notte a Savona: alle tre accertate subito questa mattina, se ne aggiunge un’altra, la quarta.

È avvenuta ai danni dei bagni Marinella di corso Vittorio Veneto, e anche in questo caso come nei tre precedenti (“Le Bufale di Cuneo”, “La caffetteria” e la pizzeria-kebab “Fuoriluogo”) è stato sfondata una vetrata (lato spiaggia) per accedere all’attività.

Qui, però, sappiamo con certezza che le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il ladro (pare fosse da solo a giudicare dalle riprese). Il colpo è stato messo in atto una manciata di minuti prima delle 3,30.

Ha sfondato il vetro, è entrato e, dopo essersi refrigerato rubando e bevendo una bibita dal frigo, ha arraffato il fondo cassa (circa 100 euro), un iPad appoggiato vicino al registratore e un monopattino.

“C’è tanta amarezza, – ha affermato con comprensibile sconforto la titolare, Katiuscia. – Purtroppo questo genere di situazioni si ripetono a cadenza annuale. La peggiore, 2 anni fa, con ben 5mila euro di spese tra refurtiva e danni”.

Gli altri colpi, come detto in precedenza, sono stati messi a segno ai danni di “Le Bufale di Cuneo” e della pizzeria-kebab “Fuoriluogo”: in entrambi i casi il vetro è stato sfondato utilizzando la grata di un tombino per un bottino da poche centinaia di euro.

Stesso modus operandi messo in atto anche a “La caffetteria”, dove però la vetrata, benché seriamente danneggiata, è riuscita a resistere ai colpi.

Un quinto – questa volta solo tentato – colpo, infine, sarebbe avvenuto ai bagni Wanda. I ladri avrebbero tentato di forzare la porta ma, forse disturbati, si sono allontanati. Nessun danno e nessun bottino in questo caso: “Avevano già tentato di entrare anche due settimane fa, evidentemente la sicurezza a Savona negli ultimi tempi lascia un po’ a desiderare…”, è stato il commento ai microfoni di IVG del titolo dell’attività.