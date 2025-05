Guasto alla rete TIM ad Albenga: banche, negozi e residenti nella zona di via degli Orti e via Trieste senza internet

Albenga. Da lunedì 20 maggio oltre 60 utenze tra abitazioni, negozi e banche nella zona tra via degli Orti e via Trieste ad Albenga sono senza connessione internet. Un problema che sta creando diversi disagi, soprattutto per le attività commerciali, molte delle quali fanno fatica a far funzionare i POS per i pagamenti elettronici.

Il guasto interessa la rete TIM. L’azienda, contattata da diversi utenti, ha spiegato che si tratta di un guasto generalizzato che richiede “un intervento di particolare complessità”.

Nel frattempo, però, la situazione resta critica: nessun aggiornamento certo sui tempi di ripristino, e ogni giorno in più di disservizio pesa sia sulla vita quotidiana dei residenti sia sul lavoro di chi gestisce un’attività: “Siamo completamente senza la rete da giorni – racconta un residente della zona a IVG – e non abbiamo nessuna risposta certa sui tempi di ripristino del servizio”. Stesso discorso per alcuni commercianti: “Senza rete non possiamo lavorare, ogni giorno così è un disagio”.