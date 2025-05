“Grazie a tutti per il lavoro nel terribile periodo del Covid”: il bilancio di De Filippi dopo 10 anni di mandato

Savona. Oggi, giovedì 8 maggio 2025, e’ l’ultimo giorno di presidenza delle Opere Sociali per Giovanni De Filippi, imprenditore savonese che in qualche modo aveva interrotto gli incarichi stretttamente provenienti dalla politica. Aveva accettato una sfida, in un momento in cui quella carica (per cui tra l’altro non è previsto compensi) non sembrava particolarmente appetibile. Oggi il quadro è cambiato, le Opere Sociali stanno meglio anche se il lavoro da fare è ancora molto, ma si può passare a una fase2 dedicata allo sviluppo dell’ente e di Santuario.

De Filippi ha reso noto il suo messaggio ai consiglieri di amministrazione delle Opere Sociali, estendendolo anche a tutti i savonesi. Ecco il testo integrale.

“Cari Consiglieri di Amministrazione,

è con grande emozione che vi porgo questo saluto nel lasciare dopo dieci anni, cioè due mandati come prescrive la Legge, la presidenza dell’Opere Sociali di Ns. Signora di Misericordia.

Intanto i ringraziamenti vorrei rivolgerli ai Sindaci Berruti, Caprioglio e Russo, a tutti Voi, al Direttore dell’Azienda Claudio Berruti e a tutti i Dipendenti, alla partecipata Opere Sociali Servizi, a cominciare dall’Amministratore Unico Lorena Rambaudi, al CRESS consorzio cooperative (Faggio, Maris, Progetto Città e Solida) e soprattutto a tutte le Persone, medici, capo sala, infermieri e oss, che ogni giorno con sacrificio, dedizione e passione si prendono cura di tutti gli Ospiti delle nostre quattro strutture. Impossibile dimenticare soprattutto il terribile periodo Covid.

Un particolare saluto agli Abitanti del Santuario e alle tante Associazioni che hanno collaborato con Opere Sociali con varie, importanti iniziative culturali in loco.

Particolare importanza assumerà il protocollo di intesa, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale assieme a Curia e Opere Sociali, per rivalorizzare Santuario e comprensorio. Si tratta infatti di attivare procedure e percorsi complessi finalizzati a progettualità e finanziamenti e che dovranno necessariamente coinvolgere più soggetti.

Per quanto mi riguarda, con il mio Consiglio di Amministrazione, credo di aver seguito un’attenta, sobria e trasparente gestione grazie alla quale è oggi possibile pensare allo sviluppo di importanti progetti futuri. Sono gli stessi indirizzi che hanno consentito di perseguire i secolari. ma sempre attuali, principi e finalità sociali dell’Azienda.

Un doveroso pensiero deve poi andare, per tutto l’aiuto che mi hanno dato, al Vescovo Monsignor Calogero Marino, ai sui Stretti Collaboratori e a Don Gianni, Rettore del Santuario, con cui il rapporto di collaborazione è sempre stato leale e proficuo.

Infine desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Savona, tutti i Consiglieri Comunali, il Sindaco Marco Russo e l’Assessore Riccardo Viaggi con i quali c’è stata una fattiva e continua collaborazione su progetti attuali e a lungo termine che coniugano tradizione e necessaria innovazione”.

Giovanni De Filippi