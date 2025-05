Grave incidente per un 19enne in scooter, portato in elicottero al Santa Corona

Pietra Ligure. Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7, nella frazione Latte di Ventimiglia.

Il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’automobile. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per i rilievi.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. Il 19enne ha riportato diverse lesioni, tra cui un politrauma e una frattura esposta alla gamba sinistra.

Considerata la gravità delle ferite, è stato necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.