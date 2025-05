Gli studenti del Falcone di Loano incontrano il Gruppo Orsero: opportunità di stage estivo per gli studenti di 4ª RIM e AFM

Loano. Lo scorso 29 aprile, presso l’Istituto Falcone di Loano, si è tenuto un incontro formativo con la rappresentante e responsabile delle risorse umane del Gruppo Orsero azienda leader nel settore della distribuzione di frutta fresca in Europa. L’iniziativa è stata rivolta agli studenti delle classi quarte degli indirizzi RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) e AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), con l’obiettivo di illustrare le opportunità di stage aziendali/PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) previsti per l’estate.

Durante l’incontro, la rappresentante dell’azienda ha presentato la realtà del Gruppo Orsero, attivo da decenni nel mercato ortofrutticolo e con una forte presenza internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione aziendale, ai principali settori operativi e al ruolo strategico della logistica nella filiera agroalimentare.

Successivamente sono state illustrate le possibilità di inserimento temporaneo degli studenti tramite stage estivi. Gli studenti avranno la possibilità di svolgere attività pratiche nei diversi reparti dell’azienda, approfondendo competenze amministrative, commerciali, logistiche e comunicative, in linea con i percorsi scolastici di riferimento.

L’iniziativa ha suscitato interesse tra gli studenti, che hanno potuto porre domande, chiarire dubbi e richiedere di poter svolgere ore di PCTO presso l’azienda Orsero.

Un’opportunità concreta per avvicinare scuola e mondo del lavoro, dando agli studenti gli strumenti per orientarsi e prepararsi a entrare nel mercato in modo consapevole e competente.

La stessa rappresentante del Gruppo ha espresso il suo entusiasmo per questo incontro con una pubblicazione su linkedin.